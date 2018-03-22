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Концепцию развития скоростных дорог до 2025 г. «Автодор» намерен предложить Минтрансу РФ
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Концепцию развития скоростных дорог до 2025 г. «Автодор» намерен предложить Минтрансу РФ 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Государственная компания «Автодор» ведет работу по разработке концепции создания сети скоростных автомобильных дорог на территории России, по итогам разработки предложений она будет направлена в министерство транспорта РФ. Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.
«Мы сейчас подготовили предложения, связанные с созданием до 2025 г. приблизительно 8 тыс. км скоростных дорог. По нашей программе деятельности до 2021 г. заложено 4 тыс. км таких дорог. Мы предложили до 2025 г. до 8 тыс. км довести их число и стоить все это будет где-то 3,8 трлн руб. Из них мы у государства попросим 1,9 трлн руб., все остальное привлечем с рынка», — сказал С. Кельбах, отметив, что скоростных дорог в России на данный момент насчитывается порядка 3 тыс. км.
По его словам, данное предложение только прорабатывается. «Мы исходит из того, надо сделать скоординированную с субъектами и муниципалитетами программу, чего сейчас нет. Если программу скоординировать одновременно на всех уровнях, если на федеральном, региональном, муниципальном реализовывать проекты по созданию инфраструктуры комплексно, тогда мы выходим на понятный режим концепции пространственного развития», — пояснил председатель правления.
Он подчеркнул, что концепция пространственного развития подразумевает увязку на федеральном, региональном, муниципальном уровнях программ по видам работ, по их срокам, а также по стоимостным параметрам. «Формализовать предложение мы планируем к моменту формирования нового правительства. По итогам подготовки предложений оно будет написано в министерство транспорта и правительство», — заключил С. Кельбах.
Скоростные автомобильные дороги характеризуются разделением встречных потоков, отсутствием примыканий с другими трассам на одном уровне, отсутствием светофоров, повышенным скоростным режимом.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») создана в 2009 г. Цель компании — создание в России опорной сети скоростных магистральных автомобильных дорог, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса.
В доверительном управлении «Автодора» находятся трассы М1 «Беларусь», М4 «Дон» и М3 «Украина». «Автодор» осуществляет их комплексную реконструкцию.
«Автодор» также является ответственным исполнителем строительства скоростной трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» и строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Для реализации всех крупных проектов «Автодор» применяет механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).
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