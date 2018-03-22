«Автодор» намерен обсудить интеграцию транспондеров с операторами платных дорог Франции и Италии

«Интеграция с европейскими транспондерами будет. Этот процесс не будет очень быстрым, но и не будет бесконечным. Интеграция требует увязки как технологических, так и правовых вопросов. Ключевым драйвером, по всей видимости, будет компания Vinci, но при этом мы будем продолжать консультации с ANAS. Параллельно они будут вести переговоры между собой о европейской интеграции», — сказал С. Кельбах, отметив, что вопрос интеграции с европейскими операторами находится на предварительной стадии обсуждения.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что транспондеры для платных дорог России могут интегрировать с европейскими аналогами. С 15 января 2018 г. на всех платных дорогах России можно рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил.

ANAS (Автономная Национальная Дорожная Корпорация) создана правительством Италии в 1947 г. с целью восстановления автомобильной дорожной сети, сильно пострадавшей после войны. На сегодняшний день ANAS управляет сетью автомобильных дорог, протяженностью более 20 тыс. км. А также осуществляет строительство новых автомобильных дорог под контролем министерства инфраструктуры и транспорта страны.

VINCI Highways с присутствием в 11 странах мира привлекает финансирование, строит и эксплуатирует дорожную инфраструктуру в тесном сотрудничестве с местными партнерами. В управлении компании находится более 1,6 тыс. км автодорог и почти 1,3 тыс. км городской дорожной сети.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») создана в 2009 г. Цель компании — создание в России опорной сети скоростных магистральных автомобильных дорог, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М1 «Беларусь», М4 «Дон» и М3 «Украина». «Автодор» осуществляет их комплексную реконструкцию. Компания также является ответственным исполнителем строительства скоростной трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» и строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)