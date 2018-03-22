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«Автодор» планирует к концу года довести количество проданных транспондеров до 1 млн
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«Автодор» планирует к концу года довести количество проданных транспондеров до 1 млн 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Государственная компания «Автодор» планирует к концу года довести количество проданных транспондеров до 1 млн Об этом журналистам сообщил председатель правления компании Сергей Кельбах.
«Я еженедельно получаю отчет о состоянии продаж транспондеров. На данный момент с начала продаж (с октября 2012 г. — прим. Агентства «Москва») реализовано 482 тыс. 867 транспондеров, эмитированных дочерней компанией «Автодор-Платные дороги». Задача довести цифру до 1 млн, в идеале, в этом году», — сказал С. Кельбах.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что транспондеры для платных дорог России могут интегрировать с европейскими аналогами.
С 15 января 2018 г. на всех платных дорогах страны можно рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил.
Транспондер — электронное устройство, с помощью которого происходит бесконтактная оплата проезда по платным участкам ГК «Автодор». Деньги автоматически снимаются со специального счета автовладельца при проезде через пункт взимания платы. Использование транспондера позволяет, не останавливаясь, беспрепятственно проехать пункт оплаты, дает существенные скидки и возможность участвовать в акциях и программе лояльности компании.
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