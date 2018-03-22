«Автодор»: Интеграция транспондеров с европейскими аналогами потребует не менее трех лет

Для интеграции транспондеров, работающих в России операторов платных дорог, с европейскими аналогами потребуется не менее трех лет. Об этом журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

«Процесс интеграции с европейскими транспондерами займет не менее трех лет», — сказал С. Кельбах.

Ранее С. Кельбах сообщил, «Автодор» намерен вести переговоры об интеграции транспондеров с операторами платных дорог Франции (Vinci) и Италии (ANAS).

Транспондер — электронное устройство, с помощью которого происходит бесконтактная оплата проезда по платным участкам ГК «Автодор». Деньги автоматически снимаются со специального счета автовладельца при проезде через пункт взимания платы. Использование транспондера позволяет, не останавливаясь, беспрепятственно проехать пункт оплаты, дает существенные скидки и возможность участвовать в акциях и программе лояльности компании.