Ещё
«Автодор»: Интеграция транспондеров с европейскими аналогами потребует не менее трех лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Автодор»: Интеграция транспондеров с европейскими аналогами потребует не менее трех лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Для интеграции транспондеров, работающих в России операторов платных дорог, с европейскими аналогами потребуется не менее трех лет. Об этом журналистам сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.
«Процесс интеграции с европейскими транспондерами займет не менее трех лет», — сказал С. Кельбах.
Ранее С. Кельбах сообщил, «Автодор» намерен вести переговоры об интеграции транспондеров с операторами платных дорог Франции (Vinci) и Италии (ANAS).
Транспондер — электронное устройство, с помощью которого происходит бесконтактная оплата проезда по платным участкам ГК «Автодор». Деньги автоматически снимаются со специального счета автовладельца при проезде через пункт взимания платы. Использование транспондера позволяет, не останавливаясь, беспрепятственно проехать пункт оплаты, дает существенные скидки и возможность участвовать в акциях и программе лояльности компании.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума поддержала законопроект о помощи призывникам в выборе военной специальности В суд для обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка экс-депутата Госдумы В.Варшавского вызвали «скорую» «Автодор» намерен интегрировать программы скидок операторов платных дорог при использовании транспондера
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана295
Обязательное медстрахование предложили отменить309
Генсек НАТО призвал Россию к ответу336
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога226
Главная фальсификации на этих выборах79
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение