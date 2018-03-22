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Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
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Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
И когда спасут?
Тема номер один в экологической повестке Нижнего Тагила — загнивающие питьевые водоемы и «нефть» из-под кранов вместо воды. Долгое время на обезвоженных тагильчан не обращали внимание. Чиновники отмахивались — денег нет.
После того, как президент РФ Владимир Путин назвал Нижний Тагил городом с отвратительной экологией, произошло, наконец, оживление. Местные власти заявили о предстоящем концессионном соглашении с «Уральской водной компанией» — дескать, будет вам водоподготовка европейского уровня. Однако вопросов не убавилось. Горожан интересуют цена и сроки «реформы». Экологи настаивают на том, что без тщательного изучения водоемов и их реабилитации «европейская» вода из кранов может так и не политься.
21 марта 2018 года в Общественной палате Свердловской области прошли публичные слушания с участием областных властей и руководства «Водоканалов». Чиновники, эксперты и общественники обсудили, что скрывается за концессией в Тагиле — не обошлось без критики и «революционных» предложений. За дискуссией наблюдал журналист "Уралинформбюро".
Инвестор — не Дед Мороз
Концессионное соглашение с «Уральской водной компанией» (российско-венгерское АО) подразумевает следующее. Предприниматель берет на себя строительство объектов: возводит две новых станции водоподготовки для Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, а также сооружения очистки сточных вод. Потраченные средства — 12,4 миллиарда рублей (с учетом НДС порядка 16,5 миллиарда) возвращаются концессионеру после запуска.
Ждать быстрых результатов не приходится — реализация программы растянута на 15 лет. «В рамках концессионных соглашений мы охватываем периоды, которые исчисляются не годами — десятилетиями. Вначале требуется профессиональная подготовительная работа», — заявил заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын.
По его словам, подготовка к реализации соглашения ведется с прошлого года, однако тогда администрация Нижнего Тагила не приняла инициативу в полном объеме. «Были серьезные замечания, которые сегодня устраняются», — добавил Кислицын.
Ежегодный рост коммунальных платежей не должен превышать 4%.
Чиновник также отметил, что концессионное соглашение — это сложный документ, который требует соблюдения баланса — технологического, экологического и экономического.
"Инвестор — не Дед Мороз, не дурачок с российско-венгерским капиталом, который придет, вложит деньги и уйдет. Он рассчитывает эти деньги в течение нескольких десятков лет вернуть и что-то при этом заработать. Однако мы занимаем однозначную позицию — максимальный объем инвестиций должен быть сделан в первые пять лет действия концессии. Чтобы потребитель, получив улучшения, понимал, за что повышается тариф (на коммунальные услуги — прим. ред.). Чтобы инвестор вначале вложился, а уже потом начал зарабатывать. Задача коммунального хозяйства — за приемлемые деньги обеспечить тагильчанам качественный ресурс. Ежегодный рост коммунальных платежей не должен превышать 4%", — заявил замминистра ЖКХ.
Сначала диагноз — потом лечение
Загвоздка в том, заявили экологи, что без проведения изыскательских работ по Черноисточинскому пруду (одному из двух питьевых водоемов Нижнего Тагила — прим. ред.) пить чистую воду тагильчанам, возможно, не придется. По мнению экспертов, работу следует вести параллельно — реабилитируя пруд и возводя водоочистные сооружения.
На слушаниях выяснилось, что и в этом направлении деятельность ведется. Более того, Нижнему Тагилу выделены миллионы на проведение изыскательских работ, заявил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.
"В 2016 году губернатор утвердил комплексный план мероприятий, в 2018-м утверждено внутреннее финансирование. 25 миллионов рублей выделены администрации Нижнего Тагила на капитальный ремонт Черноисточинского ГТС. 5 миллионов рублей — на изыскания по реабилитации Черноисточинского пруда. Еще 9 миллионов муниципалитет получил в рамках программы минприроды на изыскания подземных источников водоснабжения", — пояснил Тюменцев.
Коллегу поддержала замминистра финансов региона Наталья Вышегородская: «Деньги Нижнему Тагилу предоставлены. Хотелось бы понять, какими темпами идет работа, что выполнено».
По ее словам, Федерация сегодня также готова выделять средства на реабилитацию объектов «с накопленным экологическим ущербом». И у Нижнего Тагила есть возможность заявиться на соответствующее финансирование.
"Реализация плана мероприятий, утвержденного губернатором, во многом зависит от того, как пройдут проектные подготовки — исследование пруда, оценка объема задач. С этим можно достойно заявиться на федеральный уровень и получить финансирование. Нужны грамотные обоснованные предложения. Прежде всего, это вопросы местного значения", — подытожила замминистра.
Так Черноисточинский пруд выглядел осенью 2017 года. Фото: Андрей Волегов.
Как выяснилось, торги по исследованию пруда администрация Нижнего Тагила до сих пор не объявила. Прояснить почему — не удалось: ни одного представителя тагильской мэрии на слушаниях не было. «Мы обсуждаем вопрос Нижнего Тагила в отсутствие самого Нижнего Тагила. Это исключительно полномочия города», — выразил удивление всех присутствующих Андрей Кислицын.
Вячеслав Тюменцев пояснил, что у чиновников муниципалитета и регионального минприроды появились разногласия. Возможно, они и застопорили работу.
"5 миллионов было заявлено письмом Носова (мэра Нижнего Тагила Сергея Носова — прим. ред.) на министерство. Однако затем у администрации появились вопросы — почему Тагил должен этим заниматься, если пруд федеральный? Мы разъяснили, что, если администрация откажется проводить торги, минприроды придется взять это на себя. Но тогда у минфина появятся вопросы — почему мы два раза выделяем деньги на одни и те же мероприятия?", — сообщил Тюменцев.
Если человек заболел, сначала ставится диагноз, а уже потом начинают лечить. Тут так же.
Даже если разобраться с финансовой стороной вопроса получится оперативно, проектно-изыскательские работы могут начаться не раньше 2019 года. Сроки затягиваются, что ведет к срыву исполнения комплексного плана и отсрочке реабилитации водоема.
"Нижний Тагил знает о своих водных объектах две вещи — они у них есть и они цветут, — заявил заслуженный эколог РФ Александр Попов, который руководит отделом научно-методического обеспечения восстановления и охраны водных объектов РосНИИВХ. — Завтра я еду в администрацию Нижнего Тагила, куда меня пригласили. Деньги выделены вроде бы. Однако принять в полный объем эколого-изыскательские работы на текущий год мы не можем, потому что захлебнемся просто-напросто. Нам нужен как минимум календарный год, чтобы понять, как водохранилище себя ведет в разное время года, сделать баланс поступлений загрязнений из внешних и внутренних источников, с территории водосбора. Только после этого можно ранжировать источники загрязнения и делать прогнозы.
Пока я не буду знать все о водохранилище, я не назову ни одно мероприятие. Подписываясь под этим, я подписываюсь под большими затратами. Вы же сами понимаете, если человек заболел, сначала ставится диагноз, а уже потом начинают лечить", — заявил Александр Попов.
Сине-зеленые водоросли окрашивают в зеленый цвет воду и прибрежную полосу Черноисточинского пруда.
В конце прошлого столетия уровень воды в Черноисточинском пруду был искусственно понижен на 70 сантиметров. Это стало одной из причин того плачевного состояния, в котором водоем находится сегодня.
"Сегодня мне говорят — на метр глубина уменьшилась, метр донных отложений (накоплено — прим. ред.). За 12 лет 30 миллионов кубометров там легло — это что такое? Откуда это? Или там кто-то рассеивает специально по два с лишним миллиона кубометров в год, либо за счет внутриприродных процессов. Но у нас этого быть не может! Нет такого в моих примерах", — добавил эколог.
Мечты и реальность
После этого участники слушаний свалили все в кучу. Подняли вопрос о «революционных» методах очистки пруда — ультразвуковых установках, а также о заселении водоема хлореллой и зарыблении (в Черноисточинский пруд запустили мальков на 60 тысяч рублей).
"Мы предложили «Водоканалу» Нижнего Тагила такие установки приобрести. Денег у него пока нет. Есть согласие от Новоуральска. Если будет положительный опыт, мы не против технического прогресса", — заверил Вячеслав Тюменцев.
Радостные рассуждения чиновников пресек эколог Александр Попов:
"Не забывайте, Черноисточинский пруд — это 30 квадратных километров. Существует несколько видов сине-зеленых водорослей, которые не цветут одновременно. Сегодня почистите здесь, от одной водоросли, через неделю начнет другая цвести. Вы будете гонять свой агрегат по водохранилищу в течение всего лета и ничего не добьетесь. Что касается запуска хлореллы… В свое время мы анализировали — никакого эффекта нет. В той же Белоярке развитие системы шло даже лучше, чем при реализации проекта. Прежде, чем планировать какие-то революционные мероприятия, надо понять, что водоем из себя представляет, и каковы источники загрязнения".
От чудо-технологий участники слушаний перешли к очистным сооружениям, припомнив, что их состояние в области не выдерживает никакой критики.
"Скажите мне, кто видел ввод в эксплуатацию очистных сооружений менее, чем 30 лет назад? Никто. Что мы сбрасываем в реки? Все выбросы, все посыпания дорог — все туда стекает. Никакие очистные не справляются! Нужно вкупе все делать, и нужно начинать вкладываться в очистные сооружения", — заявил начальник Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев.
Участники слушаний сошлись на том, что нужно следовать намеченному плану мероприятий. И дать «волшебного пинка» Нижнему Тагилу. «Если они затягивают работу по объявлению конкура и выделению средств на исследовательские работы, надо протокольно зафиксировать, поправить их, ускорить процесс», — предложила председатель Общественного совета при региональном минприроды Галина Пахальчак.
Кристина ШАБУНИНА
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