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Григорий Рапота: Хатынь меняет мировоззрение человека
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Григорий Рапота: Хатынь меняет мировоззрение человека 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
В скорбную дату — 22 марта 2018 года исполняется 75 лет со дня Хатынской трагедии — Государственный секретарь Союзного государства направил обращение президенту Беларуси Александру Лукашенко.
"Уважаемый Александр Григорьевич!
22 марта 2018 года исполняется 75 лет со дня Хатынской трагедии. Это дата скорби и памяти, которую с белорусским народом разделяют россияне, миллионы людей на всей планете. Страшная судьба Хатыни — вечное свидетельство того, что нет ничего разрушительнее войны и вооруженных конфликтов. Любой из них чреват уничтожением людей и человечества в целом.
Уверен: тот, кто хоть раз побывал в Хатыни, никогда этого не забудет. Сотни сожженных деревень, судьбы погибших в них людей, мертвая тишина и скорбные звуки колокола останутся в его душе навсегда. Хатынь меняет мировоззрение человека. Там остановилось время и преступления фашизма воспринимаются настолько зримо, что трагедия 1943 года становится личной болью, тревогой за будущее своей страны, осознанием, что мир — главное условие жизни и благополучия каждого человека.
В Союзном государстве Победа в Великой Отечественной войне над фашизмом, которая была одержана народом Советского Союза, священна. Беларусь до сих пор полностью не оправилась от тех зверств, которые чинили на ее территории оккупанты. В российских и белорусских семьях помнят героев, гордятся своими родными-победителями.
Но забота о том, чтобы подрастающие поколения в Беларуси и России разделяли это чувство в полной мере, дорожили Победой, хранили историческую память, остается нашим общим главным делом. В 2019 году исполняется 75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, год спустя мы будем отмечать юбилей Великой Победы. Наш моральный долг — сделать так, чтобы светлая память всех павших и переживших войну не была осквернена, а уроки войны не забыты.
Мы знаем, по ком звонит колокол Хатыни. Важно, что он звонит для нас. Вечная память погибшим, не допустить повторения трагедии, искажения правды о ней — наш долг!", — говорится в сообщении.
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