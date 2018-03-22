Стало известно, какие 10 скверов Красноярска благоустроят в этом году

В администрации Красноярска сообщили, какие скверы города будут благоустроены в этом году. Напомним, в голосовании приняли участие около 200 тысяч жителей краевой столицы.

Больше всего голосов красноярцы отдали за сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева в Советском районе, парк «Кировский» в Кировском районе, сквер «Серебряный» в Октябрьском районе. За каждый из них было отдано около 15 тысяч голосов. На эти и другие территории выделено порядка 120 миллионов рублей.

В пресс-службе мэрии добавили, что на некоторых бюллетенях горожане не просто ставили галочку, но и писали свои пожелания в разработке дизайна и концепции. Кто-то к 18 скверам-участникам голосования добавлял свои варианты.

10 скверов, которые благоустроят:

— Сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева (Советский район)

— Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91–91 Б (Кировский район)

— Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91–91 Б (Кировский район)

— Парк «Кировский», ул. Кутузова, д. 91–91 Б (Кировский район)

— Сквер «Серебряный», ул. Высотная, д. 15 (Октябрьский район)

— Сквер у Красноярского цирка, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 153 (Свердловский район)

— Сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101–109 (Свердловский район)

— Сквер Космонавтов, между ул. Терешковой и ул. Николаева (Советский район)

— Сквер Чернышевского, ул. Березина, д. 67–73 (Центральный район)

— Сквер «Уют», ул. Железнодорожников, 19 (Железнодорожный район)

— Сквер по ул. Юности, 22–24 (Ленинский район)

— Сквер между проспектом Молодёжный, д. 5–7 и бульваром Солнечный, д. 13–15 (Советский район)