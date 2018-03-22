«Федеральные министры — это не люди с денежными мешками, раздающие налево и направо средства бюджета»

На недавней встрече со СМИ журналисты попросили Андрея Травникова привести примеры конкретных решений, которые были уже приняты или будут приняты после визитов федеральных чиновников. «Федеральные министры — это не люди с денежными мешками, которые ездят по регионам и налево — направо раздают средства федерального бюджета. Подходить к их визитам таким образом — вы приехали, давайте, нам помогайте — было бы неправильно, — сказал врио губбернатора. — Если бы я приехал на какую-то территорию, в муниципальный район, и меня бы встретили с такими заявлениями, наверное, я бы насторожился — а вообще все ли здесь ладно? Здесь люди занимаются развитием или только ждут финансовой поддержки сверху?»

Андрей Травников отметил, что правильнее подходить к визитам руководителей, в первую очередь федеральных, исходя из позиции того, что уже реально сделано для развития нашего региона или, например, для развития Новосибирска: «У нас есть четкие программы, у нас есть результаты. И если бы федеральный центр нам помог, мы бы могли добиться большего и быстрее. При таком подходе, при такой аргументации, конечно, у нас есть высокие шансы получить поддержку, заинтересовать федеральные министерства, потому что они в первую очередь заинтересованы в поиске интересных новых практик. Они же отвечают не только за Новосибирскую область, они отвечают за развитие отраслей по всей Российской Федерации. И если они увидят на нашей территории интересные, прорывные проекты, они мало того, что нас поддержат. А просто просьбами или даже требованиями мы не заинтересуем — это точно».

Также Андрей Травников дал свою оценку результатам, которые были достигнуты по итогам встреч с федеральными руководителями на территории области.

Визит Президента РФ Владимира Путина

«Президент в своем послании абсолютно четко сформулировал решение в отношении Проекта MegaScience — строительства источника синхротронного излучения, — напомнил Андрей Травников. — Это решение, по сути дела, принято. Это не проект отдельной отрасли науки (ядерной физики) — он направлен на развитие экономики. Источник синхротронного излучения — проект, услугами которого будет пользоваться очень широкий спектр научных институтов. И не только в Новосибирской области, но и всего Сибирского отделения РАН . На услуги этого агрегата уже очень высокий запрос со стороны промышленных компаний России, некоторые из них сейчас вынуждены получать эти услуги за рубежом. В регионе Сибири и Юго-Восточной Азии подобных агрегатов пока недостаточно, и мы ожидаем экспорта этих услуг в страны дальнего зарубежья. Поэтому это очень важное решение. И это будет серьезным толчком для развития науки и экономики на территории нашего региона».

Второе решение, которое поддержал Президент РФ, — разработка модели развития Новосибирского научного центра.

«Над этим мы вместе с коллегами из СО РАН и управлением ФАНО трудимся, ведется серьезная работа по подготовке плана развития Новосибирского научного центра — Академгородка — в новых границах с участием Краснообска, Бердска , Кольцово и прилегающих территорий Новосибирского района», — сказал руководитель региона.

Визит министра здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова поддержала включение заявки Новосибирской области в федеральную инвестиционную программу по достройке перинатального центра.

«Об этом она сделала заявление во время пресс-подхода и во время встречи с медицинским сообществом, — напомнил Андрей Травников. — Также она поддерживает необходимость строительства онкологического центра в Новосибирске, но здесь первый шаг — за нами. Нам нужно разработать концепцию, проектно-сметную документацию. Это первое условие, после которого можно хоть как-то обсуждать привлечение федеральных средств. Наша задача — во втором полугодии 2018 года приступить к разработке проектно-сметной документации».

Министр труда и социальной защиты РФ Министр Максим Топилин назвал первые цифры, финансовой транш, который Новосибирская область получит в качестве поддержки для реализации инициативы по приведению в соответствие минимального прожиточного уровня и минимального размера оплаты труда.

«Напомню, МРОТ и минимальный прожиточный уровень должны сравняться с 1 мая 2018 года, по инициативе Президента РФ регионы будут получать помощь из федерального бюджета», — сказал врио губернатора.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ По итогам визита министра связи и коммуникаций РФ Николая Никифорова регион получил подтверждение, что для него предусмотрены необходимые средства для реализации федерального проекта — «Устранение цифрового неравенства для населенных пунктов свыше 250 человек».

Также на период 2018-2019 годов в бюджете РФ предусмотрены средства для регионального проекта, совместного с «Ростелекомом» (проект 500+), в финансовом плане которого также запланировано выделение средств.

«Как вы помните, мы обратились с просьбой по развитию сети, ремонта и реконструкции почтовых отделений , отделений «Почта Банк». И министр связи также подтвердил, что в бюджете «Почты России» эти средства были запланированы», — сказал Андрей Травников.

Также врио губернатора рассказал о конкретном решении по включению региона в пилотный проект по развитию научных кластеров, которое было принято по итогам визита в Новосибирскую область заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева.

«Хотелось бы еще раз напомнить тезис, что любое решение федерального руководителя, даже самого высокого уровня, которое принимается во время визита и по которому даются соответствующие поручения и указания, — это еще не стопроцентный залог, что средства уже пошли, — отметил Андрей Травников. — Для того, чтобы включить наши проекты в государственные программы, от региона, от муниципалитетов требуется подготовка большого количества документов, аргументация, разработка ПСД. Если мы не будем этого делать, то все инициативы федеральных чиновников останутся в архивах».