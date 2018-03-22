Новосибирская область оказалась в центре внимания федеральных чиновников после решения Президента РФ о назначении врио губернатора Андрея Травникова. Ни при одном губернаторе прежде не было такой плотной череды визитов федеральных чиновников в наш регион, как с начала 2018 года. В Новосибирской области побывали министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. А 8 февраля 2018 года в Новосибирск с рабочим визитом приезжал даже Президент РФ Владимир Путин.
На недавней встрече со СМИ журналисты попросили Андрея Травникова привести примеры конкретных решений, которые были уже приняты или будут приняты после визитов федеральных чиновников. «Федеральные министры — это не люди с денежными мешками, которые ездят по регионам и налево — направо раздают средства федерального бюджета. Подходить к их визитам таким образом — вы приехали, давайте, нам помогайте — было бы неправильно, — сказал врио губбернатора. — Если бы я приехал на какую-то территорию, в муниципальный район, и меня бы встретили с такими заявлениями, наверное, я бы насторожился — а вообще все ли здесь ладно? Здесь люди занимаются развитием или только ждут финансовой поддержки сверху?»
Андрей Травников отметил, что правильнее подходить к визитам руководителей, в первую очередь федеральных, исходя из позиции того, что уже реально сделано для развития нашего региона или, например, для развития Новосибирска: «У нас есть четкие программы, у нас есть результаты. И если бы федеральный центр нам помог, мы бы могли добиться большего и быстрее. При таком подходе, при такой аргументации, конечно, у нас есть высокие шансы получить поддержку, заинтересовать федеральные министерства, потому что они в первую очередь заинтересованы в поиске интересных новых практик. Они же отвечают не только за Новосибирскую область, они отвечают за развитие отраслей по всей Российской Федерации. И если они увидят на нашей территории интересные, прорывные проекты, они мало того, что нас поддержат. А просто просьбами или даже требованиями мы не заинтересуем — это точно».
Также Андрей Травников дал свою оценку результатам, которые были достигнуты по итогам встреч с федеральными руководителями на территории области.
Визит Президента РФ Владимира Путина
«Президент в своем послании абсолютно четко сформулировал решение в отношении Проекта MegaScience — строительства источника синхротронного излучения, — напомнил Андрей Травников. — Это решение, по сути дела, принято. Это не проект отдельной отрасли науки (ядерной физики) — он направлен на развитие экономики. Источник синхротронного излучения — проект, услугами которого будет пользоваться очень широкий спектр научных институтов. И не только в Новосибирской области, но и всего Сибирского отделения РАН. На услуги этого агрегата уже очень высокий запрос со стороны промышленных компаний России, некоторые из них сейчас вынуждены получать эти услуги за рубежом. В регионе Сибири и Юго-Восточной Азии подобных агрегатов пока недостаточно, и мы ожидаем экспорта этих услуг в страны дальнего зарубежья. Поэтому это очень важное решение. И это будет серьезным толчком для развития науки и экономики на территории нашего региона».
Второе решение, которое поддержал Президент РФ, — разработка модели развития Новосибирского научного центра.
«Над этим мы вместе с коллегами из СО РАН и управлением ФАНО трудимся, ведется серьезная работа по подготовке плана развития Новосибирского научного центра — Академгородка — в новых границах с участием Краснообска, Бердска, Кольцово и прилегающих территорий Новосибирского района», — сказал руководитель региона.
Визит министра здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова поддержала включение заявки Новосибирской области в федеральную инвестиционную программу по достройке перинатального центра.
«Об этом она сделала заявление во время пресс-подхода и во время встречи с медицинским сообществом, — напомнил Андрей Травников. — Также она поддерживает необходимость строительства онкологического центра в Новосибирске, но здесь первый шаг — за нами. Нам нужно разработать концепцию, проектно-сметную документацию. Это первое условие, после которого можно хоть как-то обсуждать привлечение федеральных средств. Наша задача — во втором полугодии 2018 года приступить к разработке проектно-сметной документации».
Министр труда и социальной защиты РФ Министр Максим Топилин назвал первые цифры, финансовой транш, который Новосибирская область получит в качестве поддержки для реализации инициативы по приведению в соответствие минимального прожиточного уровня и минимального размера оплаты труда.
«Напомню, МРОТ и минимальный прожиточный уровень должны сравняться с 1 мая 2018 года, по инициативе Президента РФ регионы будут получать помощь из федерального бюджета», — сказал врио губернатора.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ По итогам визита министра связи и коммуникаций РФ Николая Никифорова регион получил подтверждение, что для него предусмотрены необходимые средства для реализации федерального проекта — «Устранение цифрового неравенства для населенных пунктов свыше 250 человек».
Также на период 2018-2019 годов в бюджете РФ предусмотрены средства для регионального проекта, совместного с «Ростелекомом» (проект 500+), в финансовом плане которого также запланировано выделение средств.
«Как вы помните, мы обратились с просьбой по развитию сети, ремонта и реконструкции почтовых отделений, отделений «Почта Банк». И министр связи также подтвердил, что в бюджете «Почты России» эти средства были запланированы», — сказал Андрей Травников.
Также врио губернатора рассказал о конкретном решении по включению региона в пилотный проект по развитию научных кластеров, которое было принято по итогам визита в Новосибирскую область заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева.
«Хотелось бы еще раз напомнить тезис, что любое решение федерального руководителя, даже самого высокого уровня, которое принимается во время визита и по которому даются соответствующие поручения и указания, — это еще не стопроцентный залог, что средства уже пошли, — отметил Андрей Травников. — Для того, чтобы включить наши проекты в государственные программы, от региона, от муниципалитетов требуется подготовка большого количества документов, аргументация, разработка ПСД. Если мы не будем этого делать, то все инициативы федеральных чиновников останутся в архивах».