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На Уралмаше из-за строительства дома на полтора года закроют одну из улиц
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На Уралмаше из-за строительства дома на полтора года закроют одну из улиц 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Уралмаше на полтора года закроют отрезок улицы Калинина. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового с 24 марта 2018 года до 30 августа 2019 года.
«Причина перекрытия — строительство жилого дома, расположенного на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Работы выполнит ООО «Центр подрядов „АСК“».
Объехать закрытый участок можно будет по Кировградской, Народного Фронта, Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров.
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