На Уралмаше из-за строительства дома на полтора года закроют одну из улиц

На Уралмаше на полтора года закроют отрезок улицы Калинина. Автомобилисты не смогут проехать на участке от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового с 24 марта 2018 года до 30 августа 2019 года.

«Причина перекрытия — строительство жилого дома, расположенного на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга . — Работы выполнит ООО «Центр подрядов „АСК“».

Объехать закрытый участок можно будет по Кировградской, Народного Фронта, Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров.