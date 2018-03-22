Некоторые МФЦ Тюмени и области перейдут на семидневку

Заводоуковске. С апреля некоторые МФЦ Тюмени и области переведут на семидневный режим работы. В областной столице семь дней в неделю будет работать центр, расположенный в доме №50 по улице Первомайской. В регионе на такой график перейдут учреждения в Ялуторовске , Ишиме, Тобольске

— Каждый день центры «Мои Документы» посещают более пяти тысяч человек. Для того, чтобы обслуживать растущий поток посетителей, и было принято решение перейти на такой график работы, — рассказал Александр Нагибин, директор тюменских МФЦ.

Дополнительную информацию по работе центров «Мои Документы» можно получить по телефонам: 8-800-250-000-72 (звонок бесплатный), 8 (3452) 50-05-91.