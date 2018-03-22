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Некоторые МФЦ Тюмени и области перейдут на семидневку
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Некоторые МФЦ Тюмени и области перейдут на семидневку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
С апреля некоторые МФЦ Тюмени и области переведут на семидневный режим работы. В областной столице семь дней в неделю будет работать центр, расположенный в доме №50 по улице Первомайской. В регионе на такой график перейдут учреждения в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.
— Каждый день центры «Мои Документы» посещают более пяти тысяч человек. Для того, чтобы обслуживать растущий поток посетителей, и было принято решение перейти на такой график работы, — рассказал Александр Нагибин, директор тюменских МФЦ.
Дополнительную информацию по работе центров «Мои Документы» можно получить по телефонам: 8-800-250-000-72 (звонок бесплатный), 8 (3452) 50-05-91.
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