В Липецке не будут перекрывать движение по Петровскому мосту

В пресс-службе мэрии Липецка рассказали, что на время ремонта движение по Петровскому мосту перекрывать не будут. Однако автомобилистов просят не ездить по мосту в часы пик и использовать альтернативные маршруты.

Ремонтировать мост планируют до конца декабря 2018 года. Все это время правы и левый берег города будет соединяться вторая двухполосная часть путепровода.

Для улучшения транспортной ситуации в городе изменили схему движения на кольцевой развязке у памятника Танкистам, разрешили поворот с улицы Фрунзе на Первомайскую, запретили движение грузовиков на обоих мостах. На грязинской трассе в районе поселка Новая жизнь установили регулирующий светофор.