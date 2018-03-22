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В Липецке не будут перекрывать движение по Петровскому мосту
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В Липецке не будут перекрывать движение по Петровскому мосту 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пресс-службе мэрии Липецка рассказали, что на время ремонта движение по Петровскому мосту перекрывать не будут. Однако автомобилистов просят не ездить по мосту в часы пик и использовать альтернативные маршруты.
Ремонтировать мост планируют до конца декабря 2018 года. Все это время правы и левый берег города будет соединяться вторая двухполосная часть путепровода.
Для улучшения транспортной ситуации в городе изменили схему движения на кольцевой развязке у памятника Танкистам, разрешили поворот с улицы Фрунзе на Первомайскую, запретили движение грузовиков на обоих мостах. На грязинской трассе в районе поселка Новая жизнь установили регулирующий светофор.
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