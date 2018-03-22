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В Приангарье приставы уничтожат около пяти тонн бракованного мяса
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В Приангарье приставы уничтожат около пяти тонн бракованного мяса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мясную продукцию массой 4,8 тонн, представлявшую угрозу здоровью и жизни иркутян судебные приставы обнаружили в помещениях одного из обществ с ограниченной ответственностью. В ходе проверки Службой ветеринарии Приангарья выяснилось, что мясо и субпродукты хранились с нарушениями. В частности в помещениях не соблюдался температурный режим, а также отсутствовали информация о сроках годности и маркировка с указанием даты и времени изготовления, отметили в пресс-службе УФССП России по региону.
Арбитражный суд Иркутской области привлек предприятие к административной ответственности по статье «нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов». Помимо изъятия некачественного мяса, компания выплатит 300 тыс. рублей штрафа.
Фото: pxhere.com.
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