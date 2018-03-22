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Оренбуржец оплатит ремонт машины, поврежденной при покосе травы
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Оренбуржец оплатит ремонт машины, поврежденной при покосе травы 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге в суд обратилась женщина, автомобиль который был поврежден по вине соседа.
Выяснилось, что мужчина при помощи газонокосилки убирал траву возле двора, и в это время из-под машины для стрижки газонов выбросило камень. Он отлетел и попал в заднее стекло двери авто, повредив его.
Факт повреждения имущества мужчина признал, но не согласился с размером причиненного ущерба. По словам виновника, ремонт можно провести значительно дешевле, заменив поврежденные запчасти на материал китайского производства. Судебная автотехническая экспертиза оценила ремонт на сумму более 40 000 рублей, и именно такую сумму Оренбургский районный суд взыскал в пользу истицы.
С решением суда первой инстанции ответчик не согласился и обжаловал его в областном. Однако и там судебная коллегия не поддержала оренбуржца.
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