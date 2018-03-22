Агрессивную бывшую сотрудницу «Почты России» с перцовым баллончиком судят по двум статьям

NN.ru рассказывал об этом вопиющем случае. Несколько посетителей вечером пришли в отделение почты, но работница начала кричать и выгонять их. Она утверждала, что рабочий день уже закончился и она не будет никого обслуживать. Но посетители, которые пришли еще до конца рабочего дня, уходить не собирались. В итоге работница отделения брызнула в лицо пожилой пенсионерке перцовым баллончиком. Женщине стало плохо. После инцидента в отделении почты сотрудницу уволили.

— Мы уволили эту сотрудницу по статье, и это все, что мы по закону могли сделать, — пояснил NN.ru директор УФПС Нижегородской области Сергей Орлов. — Оправданий для такого поступка нет.

Сейчас в суде бывшая работница почты утверждает, что она не виновата и ее довели.

— Поработайте там и узнаете, какая там работа. Узнаете, насколько там тяжело, — заявила подсудимая программе «Кстати». — Это была случайность. Не было никаких спецсредств. Это был дезодорант, стоял у меня рядом. Я его достала и случайно нажала.

Женщина призналась, что она не раскаивается и не признает своей вины.