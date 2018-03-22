За десять лет Волгоградская область потеряла 101 тысячу человек

Волгоградская область продолжает терять людей. Из года в год численность населения сокращается на тысячи человек. Всего за десять лет численность населения сократилась на 101 тысячу человек.

В 2008 году статистики Волгоградской области по итогам января насчитали насчитали 2 миллиона 623 тысячи 128 человек. На протяжении последующих лет эта цифра таяла и существенно похудела к январю этого года. Вчера Волгоградстат заявил: в регионе в эти дни проживает 2 миллиона 521 тысяча 276 человек. Вспоминаем математику, вычитаем из большего меньшее и получаем недостачу — 101 тысяч 852 человека.

Стремительнее всего, если верить таблице Волгоградстата, бегут из региона жители села.

— Численность жителей городких поседений в 2008 году в Волгоградской обалсти составлял один миллион 984 тысяч 512 человек. На селе жили 638 тысяч 616 человек, — говорится в исследовании статистиков. — В 2018 году в городах Волгоградской области проживают один миллион 940 тысяч 241 человек. На селе — 581 тысяч 35 человек.

Всего за год Волгоградская область недосчиталась 13 тысяч 926 человек.