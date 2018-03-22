Более 300 000 человек следили за выборами президента на сайте «Ростелекома»

«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом избирательной кампании. В отличие от выборов 2012-го, в этом году трансляция велась в онлайн-режиме со всех избирательных участков, оборудованных системой видеонаблюдения. Ранее для ее организации специалисты компании установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. В Сибири в помещениях для голосования в день выборов работало 6005 комплектов видеооборудования.

Всего в период с 23.00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчёта голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более двух миллионов жителей страны. В Сибири за ситуацией на избирательных участках наблюдали онлайн чуть более 306 тысяч человек (при этом отдельно учитывалось каждое подключение пользователя к трансляции на любом участке региона). Пользователям не требовалась регистрация для просмотра видео на портале, достаточно было выбрать нужный участок и открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера. В моменты пиковой нагрузки нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тысяч пользователей одновременно. Общее время трансляции на портал составило 1,2 млн часов.

Для обеспечения поддержки всех пользователей портала нашвыбор2018.рф, включая представителей УИК и ТИК, компания предоставила интеллектуальный номер 8 800 301 00 55, на который поступило почти 12 тысяч обращений от активных избирателей. Дополнительно авторизовавшись с помощью учетной записи портала Госуслуг, граждане могли отправить сообщения в службу технической поддержки прямо с портала трансляций. За все время его работы в «Ростелеком» поступило более двух тысяч таких писем.

При реализации проекта видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 году «Ростелеком» создал также служебный портал для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения, что позволило упростить контроль над ракурсами камер и дать возможность членам избирательных комиссий просматривать записи в течение дня голосования.