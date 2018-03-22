Статическая и динамическая навигация столичных ж/д вокзалов изменится перед ЧМ-2018

«На вокзалах будут новые указатели, выполненные в фирменных цветах ОАО «РЖД». Информация будет на двух языках: русском и английском. По содержанию — направления движения к основным нашим подразделениям и службам, к поездам, к выходам в город. Динамическая навигация, или информационные табло, у нас меняется в плановом режиме. Информация на них будет двуязычная: на русском и английском. А на Ленинградском вокзале еще и на китайском языке (также и на Московском вокзале Санкт-Петербурга )», — пояснил А. Клинцов.

Он отметил, что также на вокзалах появится временная особая навигация АНО «Транспортная дирекция-2018» — таблички, подсказывающие дорогу к дополнительным поездам. Также на вокзалах установят информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.