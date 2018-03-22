Новенькие водонагреватели хотят поставить в костромских многоквартирных домах

Эту возможность обсудили на заседании совета ЖКХ.

Правда, речь идет не о всех, а только о так называемых «КЭЧевских» домах. Как мы неоднократно рассказывали, у их жителей проблемы с горячей водой возникают регулярно. К тому же из кранов раньше часто текла ржавая вода.

Благодаря водонагревателям жители многоквартирных домов смогут пользоваться горячей водой круглогодично, даже если в этом районе будут проходить какие-то ремонтные работы.

По информации пресс-службы областной администрации, перед установкой бойлеров жителям расскажут о преимуществах новой системы.