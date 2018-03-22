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Новенькие водонагреватели хотят поставить в костромских многоквартирных домах
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Новенькие водонагреватели хотят поставить в костромских многоквартирных домах 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Эту возможность обсудили на заседании совета ЖКХ.
Правда, речь идет не о всех, а только о так называемых «КЭЧевских» домах. Как мы неоднократно рассказывали, у их жителей проблемы с горячей водой возникают регулярно. К тому же из кранов раньше часто текла ржавая вода.
Благодаря водонагревателям жители многоквартирных домов смогут пользоваться горячей водой круглогодично, даже если в этом районе будут проходить какие-то ремонтные работы.
По информации пресс-службы областной администрации, перед установкой бойлеров жителям расскажут о преимуществах новой системы.
«КЭЧевские» дома (КЭЧ — это квартирно-эксплуатационная часть) строились в советское время как дома Министерства обороны.
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