Новенькие водонагреватели хотят поставить в костромских многоквартирных домах 

Эту возможность обсудили на заседании совета ЖКХ.
Правда, речь идет не о всех, а только о так называемых «КЭЧевских» домах. Как мы неоднократно рассказывали, у их жителей проблемы с горячей водой возникают регулярно. К тому же из кранов раньше часто текла ржавая вода.
Благодаря водонагревателям жители многоквартирных домов смогут пользоваться горячей водой круглогодично, даже если в этом районе будут проходить какие-то ремонтные работы.
По информации пресс-службы областной администрации, перед установкой бойлеров жителям расскажут о преимуществах новой системы.
«КЭЧевские» дома (КЭЧ — это квартирно-эксплуатационная часть) строились в советское время как дома Министерства обороны.