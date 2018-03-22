Семь бесплодных лет сирийской революции. Зацветут ли колосья?

Семь лет сирийской революции были полны убийств и изгнания. Так, в результате действий режима погибло 600 тысяч сирийцев, 10 миллионов граждан покинули родные города и земли, где они провели своё детство. Десятки тысяч людей остаются в тюрьмах, надеясь на то, что однажды наступит день, когда они смогут выйти на свободу. Семь лет сирийцев лишают жизни прямо на глазах всего мира, который не пошевелил и пальцем, чтобы помешать хищнику изощрённо губить свой народ. Напротив, он благословил палача на убийство своей жертвы.

Семь лет не смолкает рёв военных самолётов режима, а пепел от их ударов продолжает оседать на головы сирийцев. Асаду было недостаточно использовать против своего народа все виды оружия, и он пригласил Россию . Она превратила Сирию в арену для демонстрации своего новейшего оружия и боеприпасов, начинённых фосфором и напалмом, а также ракет «Калибр». И все это сопровождается такой изощренной фальсификацией фактов, как если бы российские самолеты сбрасывали розы на разрушенные города.

Cartoon: Global chess game in Syriahttps://t.co/Jx7gCSHy7M pic.twitter.com/ZPfvo6yaev

— The Arab Weekly (@ArabWeekly) 28 февраля 2018 г.

Семь лет сирийцы восстают против режима, который угнетал народ на протяжении более пятидесяти лет, отнимая их свободу, разрушая мечты и надежды молодого поколения. Этот режим в конце концов превратил сирийцев в единый лагерь, который под лозунгом сопротивления сражается с властями и платит за это свою цену, лишаясь всех жизненных благ.

Сирийцы восстали и надеялись, что они обретут достойную жизнь, в которой не будет места культу семьи Асада и прославлению религиозной секты, которую режим использовал в своих целях и для реализации определённой политики.

Он превратил религиозный фактор в инструмент, и теперь того, кто жалуется на это, обвиняют в сектантстве. Если кто-то скажет, что тот или иной офицер занимается грабежом, его также обвинят в сектантстве!

Сирийцы начали революцию, когда нашли благоприятные исторические условия для восстания против тирана. Любая революция нуждается в цели и особых условиях, и таким условием стала волна «арабской весны», которую арабские народы считали своей долгожданной мечтой после освобождения от колонизаторов, которые создали лояльные им режимы, отнявшие у народов свободу.

Сирийская революция развивалась по своей траектории, переживая череду подъёмов и спадов и разрушая страхи и прочие барьеры, которые режим закрепил в сознании поколений. С первого дня революция уничтожила все эти священные табу, даже мысль о разрушении которых раньше рассматривалась как преступление, которое ни один здравомыслящий человек не осмелится совершить. Да, сирийская революция разрушила миф о железной хватке сил безопасности, однако спровоцированная «арабской весной», она вскоре была похищена международными игроками, несмотря на все различия между ними. Региональные и мировые игроки поспешили использовать сирийскую революцию в своих целях, и это стало началом конца. В прошлом происходили внутренние конфликты между революционными силами, они носили религиозный, идейный характер. Теперь же революция оказалась в руках внешних игроков и стала определяться интересами противоборствующих сил.

Несмотря на похищение революции, на ее «болезнь», которой исполнилось семь лет, тот, кто ее начал, знает, что полуреволюций не бывает, а также то, какую цену им придётся заплатить, если эта революция погибнет. Если это случится, и революция закончится укреплением власти тирана, то будет похоже, что сирийцы сами роют себе могилу. После семи бесплодных лет революции сирийцы надеются наконец увидеть ее цветущие колосья, увидеть, как свобода озаряет их землю.