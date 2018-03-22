Госсовет РТ заслушает отчет о работе правительства Татарстана в 2017 год 

Отчет о работе правительства Татарстана за 2017 год заслушает 22 марта Госсовет республики, сообщает пресс-служба парламента РТ.
Об итогах своей работы в минувшем году доложат Уполномоченный по правам ребенка в РТ и руководство Главного управления МЧС РФ по Татарстану. Депутаты планируют в этот день рассмотреть во втором чтении проекты законов о внесении изменений в республиканские законы «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РТ» и в закон «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и ЖКУ в РТ».
Всего в повестке дня 36-го заседания парламента Татарстана 25 вопросов.