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Раньше муксуна вывозили с Ямала, теперь везут сюда. Три тонны рыбы остановили в Иркутской области
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Раньше муксуна вывозили с Ямала, теперь везут сюда. Три тонны рыбы остановили в Иркутской области 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округ из города Якутск Республики Саха-Якутия перевозили 3 тонны муксуна без ветеринарных сопроводительных документов.
Это нарушение правил перевозки груза выявил 17 марта государственный инспектор Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора совместно с госавтоинспекторами во время досмотра автотранспорта на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка.
При перевозке нарушены требования ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза России. Владельца груза привлекли к административной ответственности в виде штрафа, — сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
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