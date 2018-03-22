Раньше муксуна вывозили с Ямала, теперь везут сюда. Три тонны рыбы остановили в Иркутской области 

В город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округ из города Якутск Республики Саха-Якутия перевозили 3 тонны муксуна без ветеринарных сопроводительных документов.
Это нарушение правил перевозки груза выявил 17 марта государственный инспектор Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора совместно с госавтоинспекторами во время досмотра автотранспорта на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка.
При перевозке нарушены требования ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза России. Владельца груза привлекли к административной ответственности в виде штрафа, — сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия