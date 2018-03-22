Ещё
В Орле «Наш Дом» обязали избавиться от шума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле «Наш Дом» обязали избавиться от шума 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Советский районный суд Орла возложил на ООО «Управляющая компания „Наш Дом“ обязанность выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума от работы технологического оборудования теплового пункта, расположенного в МКД, до гигиенических нормативов.
С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Орловской области, защищая интересы жильцов. Сначала они заявили, что непрерывный шум издает холодильное оборудование магазина, однако проведенные замеры показали, что дело не в нем.
Застройщиком данного дома являлось АО „УКС Орла“. Температура в квартирах новостройки оказалась ниже нормативов, поэтому УК вынуждено было внести изменения в технологическое оборудование — увеличена поверхность теплообмена и замен насос. Однако проведенные работы повлекли увеличение уровня шумового давления в жилых помещениях нижних этажей.
Суд решил, что ООО „УК „Наш Дом“ допущено несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при управлении МКД, что ухудшает условия проживания граждан, оказывает вредное воздействие и создаёт угрозу здоровью населения. Работы по устранению шума должны быть завершены в течение двух месяцев.
Сообщение В Орле „Наш Дом“ обязали избавиться от шума появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
УМВД: выборы в Орловской области прошли спокойно В Орле за плохой капремонт подрядчика внесли в «чёрный список» Орловцам предложили оценить работу налоговой помощью QR-кодов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1268
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность230
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом60
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение