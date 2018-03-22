Советский районный суд Орла возложил на ООО «Управляющая компания „Наш Дом“ обязанность выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума от работы технологического оборудования теплового пункта, расположенного в МКД, до гигиенических нормативов.
С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Орловской области, защищая интересы жильцов. Сначала они заявили, что непрерывный шум издает холодильное оборудование магазина, однако проведенные замеры показали, что дело не в нем.
Застройщиком данного дома являлось АО „УКС Орла“. Температура в квартирах новостройки оказалась ниже нормативов, поэтому УК вынуждено было внести изменения в технологическое оборудование — увеличена поверхность теплообмена и замен насос. Однако проведенные работы повлекли увеличение уровня шумового давления в жилых помещениях нижних этажей.
Суд решил, что ООО „УК „Наш Дом“ допущено несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при управлении МКД, что ухудшает условия проживания граждан, оказывает вредное воздействие и создаёт угрозу здоровью населения. Работы по устранению шума должны быть завершены в течение двух месяцев.
Сообщение В Орле „Наш Дом“ обязали избавиться от шума появились сначала на РИА 57.