В Орле «Наш Дом» обязали избавиться от шума

Советский районный суд Орла возложил на ООО «Управляющая компания „Наш Дом“ обязанность выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума от работы технологического оборудования теплового пункта, расположенного в МКД, до гигиенических нормативов.

С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Орловской области , защищая интересы жильцов. Сначала они заявили, что непрерывный шум издает холодильное оборудование магазина, однако проведенные замеры показали, что дело не в нем.

Застройщиком данного дома являлось АО „УКС Орла“. Температура в квартирах новостройки оказалась ниже нормативов, поэтому УК вынуждено было внести изменения в технологическое оборудование — увеличена поверхность теплообмена и замен насос. Однако проведенные работы повлекли увеличение уровня шумового давления в жилых помещениях нижних этажей.

Суд решил, что ООО „УК „Наш Дом“ допущено несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при управлении МКД, что ухудшает условия проживания граждан, оказывает вредное воздействие и создаёт угрозу здоровью населения. Работы по устранению шума должны быть завершены в течение двух месяцев.