«Новый Поток» провел экологический урок для школьников Оренбуржья 

В мероприятии приняли участие более 30 человек, среди которых учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений Бузулукского района. Экоурок прошел в Воронцовском сельском клубе имени Владимира Высоцкого, открытом в начале года при поддержке НК «Новый Поток».
В ходе урока представители НК «Новый Поток» рассказали о реализации проекта по сохранению национального парка «Бузулукский бор», в рамках которого на территории заповедника проводятся переликвидация и переконсервация аварийных нефтяных скважин. Специалисты нефтяной компании также отметили, что проект подразумевает продолжение природоохранных работ и в 2018 году.
После выступления специалистов нефтяной компании уже сами школьники презентовали свои проекты в сфере экологии и охраны окружающей среды. В числе прочего ребята предложили расчистить и обустроить родник, а также восстановить заброшенный фруктовый сад в селе Воронцовка.
Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.