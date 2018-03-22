«Новый Поток» провел экологический урок для школьников Оренбуржья

В мероприятии приняли участие более 30 человек, среди которых учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений Бузулукского района. Экоурок прошел в Воронцовском сельском клубе имени Владимира Высоцкого, открытом в начале года при поддержке НК «Новый Поток».

В ходе урока представители НК «Новый Поток» рассказали о реализации проекта по сохранению национального парка «Бузулукский бор», в рамках которого на территории заповедника проводятся переликвидация и переконсервация аварийных нефтяных скважин. Специалисты нефтяной компании также отметили, что проект подразумевает продолжение природоохранных работ и в 2018 году.

После выступления специалистов нефтяной компании уже сами школьники презентовали свои проекты в сфере экологии и охраны окружающей среды. В числе прочего ребята предложили расчистить и обустроить родник, а также восстановить заброшенный фруктовый сад в селе Воронцовка.