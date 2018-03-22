Говорящее название: службу доставки суши «Харакири» проверят после случаев отравления 

В Новосибирской области начата проверка после отравления пяти человек, которые воспользовались услугами службы доставки суши «Харакири». Об этом сообщили в пресс‐службе СК РФ по региону.
«В Железнодорожном межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области проводится
уголовно-процессуальная
проверка по факту отравления», — уточнили в ведомстве.
Следователи выяснят, были ли в действиях местных компаний признаки состава преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как удалось выяснить СК, пятеро сотрудников одной из новосибирских организаций отравились едой. Заказ 19 марта им доставляла служба «Харакири»
ООО «Суши-Экспресс»
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