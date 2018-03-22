«Знание английского и климат-контроль»: в апреле на Дону начнется аккредитация такси для работы в дни ЧМ

Данный документ будет определять требования к такси для качественной, безопасной и своевременной перевозке пассажиров в зонах, прилегающих к стадиону. Среди условий получения аккредитации — наличие действующих разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории региона, возможность принимать безналичную оплату, заказывать такси через мобильное приложение либо на сайте на русском и английском языках и наличие оператора со знанием английского языка, сообщает пресс-служба области.

Кроме этого, еще одно условие — возможность предоставления такси с детским удерживающим устройством. В каждом автомобиле должен быть кондиционер или система климат-контроля, иметь экологический класс не ниже 4, соответствовать цветовой гамме кузова желтого или белого цветов, а также иметь год выпуска не ранее 2014 года. Аккредитация будет осуществляться без взимания платы.