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«Знание английского и климат-контроль»: в апреле на Дону начнется аккредитация такси для работы в дни ЧМ
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«Знание английского и климат-контроль»: в апреле на Дону начнется аккредитация такси для работы в дни ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данный документ будет определять требования к такси для качественной, безопасной и своевременной перевозке пассажиров в зонах, прилегающих к стадиону. Среди условий получения аккредитации — наличие действующих разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории региона, возможность принимать безналичную оплату, заказывать такси через мобильное приложение либо на сайте на русском и английском языках и наличие оператора со знанием английского языка, сообщает пресс-служба области.
Кроме этого, еще одно условие — возможность предоставления такси с детским удерживающим устройством. В каждом автомобиле должен быть кондиционер или система климат-контроля, иметь экологический класс не ниже 4, соответствовать цветовой гамме кузова желтого или белого цветов, а также иметь год выпуска не ранее 2014 года. Аккредитация будет осуществляться без взимания платы.
«ФедералПресс» напоминает, что в Нижнем во время мундиаля будут работать 360 такси.
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