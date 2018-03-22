После вмешательства прокуратуры чиновники пустят автобусы в омское село

Прокуратура Омской области установила, что чиновники регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий ещё в 2015 году утвердили автобусный маршрут от областного центра до села Ольгино Полтавского района.

Однако чиновники не провели конкурсный отбор перевозчиков на этот маршрут.

«В ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на наличие потребности населения села Ольгино в автобусном маршруте, позволяющим регулярно добираться до областного центра», -уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.