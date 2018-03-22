Ещё
После вмешательства прокуратуры чиновники пустят автобусы в омское село
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После вмешательства прокуратуры чиновники пустят автобусы в омское село 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Омской области установила, что чиновники регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий ещё в 2015 году утвердили автобусный маршрут от областного центра до села Ольгино Полтавского района.
Однако чиновники не провели конкурсный отбор перевозчиков на этот маршрут.
«В ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на наличие потребности населения села Ольгино в автобусном маршруте, позволяющим регулярно добираться до областного центра», -уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Добавим, что надзорный орган внёс представление в в Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области. В настоящее время чиновники проводят конкурс по отбору перевозчиков на маршрут.
АиФ-Омск: последние новости
Омичам предлагают избавиться от ненужных вещей СМИ: директор омского СК «Красная звезда» уволился перед финансовой проверк Омский региональный фонд микрофинансирования извещает о новом конкурсе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1268
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность230
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом60
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение