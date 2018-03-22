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Более 1,3 тыс. пар планируют пожениться на Красную горку в Москве
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Более 1,3 тыс. пар планируют пожениться на Красную горку в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
«В Древней Руси этот веселый праздник с гуляниями, играми, хороводами знаменовал приход весны. По православному обычаю, Красная горка — это день, когда вновь можно вступать в брак после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Пасхи и Светлой седмицы. Поэтому издавна на Красную горку в России играется множество свадеб. На Красную горку — 13 и 14 апреля — в Москве планируют создать семью более 1,3 тыс. пар», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что срок подачи заявлений на регистрацию на эти даты уже закончился.
Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. Праздник посвящен явлению Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскрешения, также считается праздником начала весны. В 2018 г. Пасху православные отпразднуют 8 апреля.
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