Ещё
Никита Белых снова переведен в СИЗО «Лефортово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никита Белых снова переведен в СИЗО «Лефортово» 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Свойкировский.рф
Осужденного за взятку к восьми годам колонии экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова перевели из больницы при СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Лефортово».
Молчаливые действия
«Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово», — сказала ТАСС супруга бывшего губернатора Екатерина.
По ее словам, у Белых «до сих пор актуальна угроза инсульта», «проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать».
В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу при СИЗО «Матросская тишина», где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.
Напомним, что 1 февраля Пресненский суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Приговор, вынесенный бывшему кировскому губернатору за крупную взятку от немецкого бизнесмена, вызвал критику со стороны главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он назвал вердикт антигуманным и немилосердным «к человеку с заболеванием».
По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, Белых намерен обжаловать приговор во всех инстанциях.
pasmi.ru: последние новости
О причинах реформы Следственного комитета, конфликте ведомства с прокуратурой и палочной системе В деле Сулеймана Керимова появился еще один сенатор Замначальника СУ МВД по Воронежу брал взятки под прицелом видеокамеры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1268
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность230
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом60
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение