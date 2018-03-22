Никита Белых снова переведен в СИЗО «Лефортово»

Молчаливые действия

«Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово», — сказала ТАСС супруга бывшего губернатора Екатерина.

По ее словам, у Белых «до сих пор актуальна угроза инсульта», «проблемы со здоровьем не решены, диагнозы не поставлены, а за несколько часов до перевода врачи проводили обследования и решили назначить новые лекарства, которые ему не успели передать».

В связи с плохим самочувствием Никита Белых за месяц до оглашения судом срока наказания был переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу при СИЗО «Матросская тишина», где экс-губернатор проходил обследование и ожидал рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде

Напомним, что 1 февраля Пресненский суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Приговор, вынесенный бывшему кировскому губернатору за крупную взятку от немецкого бизнесмена, вызвал критику со стороны главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина . Он назвал вердикт антигуманным и немилосердным «к человеку с заболеванием».

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, Белых намерен обжаловать приговор во всех инстанциях.