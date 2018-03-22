Кто в Советской армии получал выгоду от дедовщины

Обычно начало дедовщины связывают с изменением срока службы в армии с трех лет до двух, а во флоте с четырех до трех. В одних и тех же воинских частях оказывались не просто горожане и жители далеких аулов и стойбищ, а опытные срочники, уже отслужившие по два–три года, и молодые новобранцы. Разумеется, «деды» не могли простить новичкам то, что им самим пришлось служить дольше, и отыгрывались на них.

Дедовщина в Советском Союзе возникла в шестидесятые годы, когда по новому закону от 1967 года каждый гражданин СССР был обязан отдать долг Родине, отслужив в армии. Таким образом, в армии стали оказываться призывники с окраин государства. [С-BLOCK]

Некоторые не знали русского языка, не имели образования, другие только в армии в первый раз видели блага цивилизации. Огромная разница между горожанами: вчерашними выпускниками школ и профессиональных училищ, и новобранцами из далеких селений порождала неравенство и, как ответную реакцию, — возникновение национальных группировок внутри воинских частей. Дезориентации новобранца в армии способствовал принцип экстерриториальности, когда солдат проходил службу не там, где жил.

Ситуация осложнилась тем, что в армию из-за демографического спада, вызванного Великой Отечественной войной, стали призывать судимых. Те, в свою очередь, внесли в неуставные отношения армии свой жизненный опыт, и к унижениям и побоям зеленых «слонов» или «солобонов» добавлялись унижения, имеющие откровенно сексуальный характер.

Германии, Конечно, дедовщина, как таковая, не была «изобретением» Советской армии. Подобные вещи проходили и происходят повсеместно — в армии США Франции . Психологи отмечают, что неуставные отношения обычно махровым цветом расцветают в мирное время и быстро сходят на нет во время боевых действий. Когда у каждого солдата в руках автомат, различия между «дедами», «черпаками» и «солобонами» исчезают. Да и не будет «дед» унижать новобранца, который, быть может, завтра прикроет его спину от врагов. Даже в расцвет застоя дедовщина почти отсутствовала в пограничных войсках.

Дедовщина стала уродливым порождением армейского быта и обусловлена была прежде всего не просчитанными действиями руководства и постепенным загниванием, разложением самой социалистической системы.

Кто получал выгоду

В первую очередь, офицеры. Известно, что в мирное время армия начинает быстро разлагаться, и чтобы этого не происходило, армейские части нужно все время держать «в тонусе», проводить учения.

Однако многие офицеры в годы «развитого социализма», а проще говоря, застоя, больше думали о своих материальных проблемах, чем о постоянной работе с личным составом, и просто перекладывали часть своих прямых обязанностей на опытных солдат, которыми и были «деды». А если у тех не хватало авторитета, чтобы заставить новобранцев зубрить устав или подтянуть физическую подготовку, то они заставляли их это делать силой.

Со временем это вошло в традицию, а позже стало принимать уродливые формы. Например, обряд «посвящения» мог включать в себя избиение табуретом. При этом если офицер сам в свое время прошел через дедовщину, то часто считал ее нормой. [С-BLOCK]

Складывалась парадоксальная ситуация — тот, кто проходил через унижения, не мог простить этого тем, кто по каким-либо причинам избегал унижений и всячески стремился, чтобы сослуживцы, избежавшие наказания или побоев, получили свое.

Ситуация усугубилась тем, что в Советском Союзе солдат использовали как дешевую рабсилу, заставляя строить начальству дома, дачи, делать ремонт или убирать урожай на колхозном участке. Мзду за такую уборку, разумеется, получал офицер, а «деды» были в роли надзирателей.

Часто офицер требовал от «деда» что-либо «достать», а тот перекладывал это на «духа», а тот уже крутился, как мог, придумывая «кашу из топора», добывая запчасти, горючее, стройматериалы и еду буквально «из воздуха».

Недаром самая страшная дедовщина свирепствовала в стройбате, в железнодорожных войсках, в автомобильных батальонах — там, где офицерам было, чем поживиться. [С-BLOCK]

Во-вторых, дедовщина была выгодна самим старослужащим. Став «дедом», солдат мог расслабиться и последние полгода уже не думать о тяготах службы. «Деду» запросто могли в постель и чай подавать, и сказки по ночам рассказывать.

Нужно было очень разозлить офицеров, чтобы тот наказал «деда» за провинность. «Деды» пользовались льготами, а зло за перенесенные унижения вымещали снова на новеньких. Этот порочный круг было сложно разомкнуть. Статистика по дедовщине в СССР так и не стала достоянием гласности, и судить обо всем можно только по рассказам очевидцев.