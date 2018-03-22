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Большегрузам запретили ездить по городским дорогам в Новосибирске
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Большегрузам запретили ездить по городским дорогам в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске вводят временные ограничения для движения большегрузов по автомобильным дорогам городского значения.
Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Ограничения будут действовать в период с 23 апреля по 22 мая и распространяются на транспортные средства со следующими характеристиками:
— с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза);
— с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).
Как уточняют в мэрии, ограничения были установлены, чтобы сохранить дороги в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий и обеспечить безопасность дорожного движения.
В список исключений, на которые не распространяются временные ограничения, включены, в частности, международные перевозки грузов, пассажирские перевозки крупными автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива. Также проезд по городским дорогам в это время разрешен транспорту федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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