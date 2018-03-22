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Призывникам придется самостоятельно являться за повестками
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Призывникам придется самостоятельно являться за повестками 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Поправки предложила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым.
Прежний способ вручения повесток (под роспись) сохраняется. Предполагается ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания.
Повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки.
— Если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется, такие граждане, а также граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва, — говорится в пояснительной записке.
При этом неявка без уважительных причин по повестке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, а также неявка в военкомат для получения повестки, либо отказ от получения повестки, согласно поправкам, считается уклонением от военной службы. Это влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Помимо этого, согласно законопроекту, полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела.
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