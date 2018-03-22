В Мосгордуме предложили разработать правила использования дронов с учетом особенностей столицы

«В случае широкого использования подобных устройств в черте города должны быть разработаны определенные правила по их эксплуатации и применению. Могу предположить, что проработку определенных правил по применению дронов, квадрокоптеров необходимо начинать на федеральном уровне усилиями самых разных ведомств. Москва же сможет внести необходимые корректировки и дополнения с учетом особенностей мегаполиса», — сказал А. Шибаев.

По его мнению, при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в Москве должно быть гарантировано соблюдение необходимых мер безопасности жителей столицы.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали программное обеспечение, которое позволит использовать летающие дроны в работе служб доставки.