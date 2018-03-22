Чиновники Волгограда отправились на поиски дубовых дверей с улицы Ленина

В Центральном районе Волгограда в здании Облпотребсоюза, расположенного на улице Ленина, 9, продолжается капитальный ремонт. Общественники уверены, что многие работы проводятся незаконно, и теребят по этому поводу чиновников. Последним в итоге пришлось отправиться на поиски исчезнувших дубовых дверей.

Истрические двери из массива дуба сняли со входа здания на проспекте Ленина, 9 14 февраля. Этот факт не ушел от внимания главы регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова . Сразу же по данному факту общественник отправил запрос в областной комитет. Ответ пришел спустя месяц.

— Комитетом госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области не выдавалось разрешение на замену входной двери на объекте, — говорится в письме за подписью председателя алексея Ломова. — Комитетом будут проведены надзорные мерпориятия по данному факту. Ведется работа по установлению лица, которым проведены указанные работы.

По словам Валерия Котельникова, найти исчезнувшие исторические двери при желании простая задача. Для этого достаточно присмотреться к фотографиям, которые он отправил вместе с запросом чиновникам.

— Я надеюсь, что эти двери действительно найдут, — говорит Валерий Котельников. — Хотя на тех фотографиях, которые я отправлял вместе с заявлением, прекрасно видно на униформе рабочих номер теелфона и название компании, которая меняла двери, а значит и демонтировала истрические. Достаточно позвонить туда и узнать, кто заказчик дверей. Узнав, кто заказывал, можно выяснять, куда, собственно, делить сами двери.

По словам председателя волгоградского обещства охраны памятников, сам по себе факт того, что дубовые двери, которые простояли на своем месте с 50-х годов прошлого века и являются частью объекта культурного наследия, были демонтированы без разрешения, тянет на административное дело. В том случае, если их, скажем, пустиил на дрова, то речь уже может идти об уголовном деле.

— Двери являются предметом охраны. И если они были уничтожены, то тут, в принципе, уже уголовная статья. Как будет действовать комитет, я не знаю. Комитет должен проводить постоянный мониторинг объектов культурного наследия и находиться в курсе всего, что с ними происходит. На деле получается, что об изменениях они узнают только по факту. В данном случае прямая обзанность сотрудником комитета госохраны объектов культурного наследия — найти тех, кто снял эти двери, найи сами двери, и привлечь либо к административной, либо к уголовной отвествтенности, — уверен Валерий Котельников.