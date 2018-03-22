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Садоводы предприятия «Сургутское» взялись за обрезку яблонь по-крупному
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Садоводы предприятия «Сургутское» взялись за обрезку яблонь по-крупному 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Последний раз обрезку в таком объеме прежние собственники делали десять лет назад. Оно и понятно, чтобы произвести работы на площади 600 га, нужно привлечь несколько десятков временных сотрудников, оплатить их работу и предоставить жилье, а это все — большие деньги, которые прежние собственники тратить были не готовы.
После приобретения предприятия группой компаний СИНКО, в первый год основные средства были направлены на «тушение горящих вопросов»: закрытие долгов по зарплате, срочный ремонт кровель и складских помещений.
На второй год основательно взялись за возрождение сада. Провели систему капельного орошения и заложили новую плантацию садовой земляники по современным технологиям; заложили молодой семечковый сад, смонтировали опоры. А этой зимой приступили к масштабной обрезке яблонь, но не сразу. Прежде отремонтировали два общежития и столовую для сезонных рабочих, построили котельную и провели в них отопление, устроили теплые душевые, чтобы люди могли жить в комфортных условиях. Временные рабочие приехали уже в начале февраля и взялись за дело наравне с бывалыми.
Операции по обрезке не зря проводятся в холодный период, так как деревья «спят» и в них отсутствует сокодвижение. Руководитель предприятия, она же опытный агроном Елена Кардаполова рассказывает, что обрезку нужно производить по простому иерархическому принципу: главный ствол — самый большой, к нему несколько веток меньшей величины в подчинение — как заместители генерального директора. От больших подчиненных — малые, соответственно, ветки меньшим размером и тоже ровные. Ну, а от них малые веточки — рабочие, каждая из которых даст продукт. Между рабочими тоже нужно оставлять достаточное расстояние и сохранять баланс, чтобы каждой хватило питания, а плоды были крупными и сочными.
В этом году в «Сургутском» (производитель торговой марки ЯФО) должен значительно вырасти урожай садовой земляники, смородины и яблок. Для этих целей в производство уже вложены десятки миллионов рублей. А в пятилетней перспективе в пять раз должны увеличиться и плодоносящие сады, и земляничные плантации, и объем производимой продукции.
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