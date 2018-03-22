Свердловские власти заплатят 130 миллионов рублей за фото нарушений автомобилистов

Свердловские власти ищут подрядчика для выполнения услуг по фото— и видеофиксации нарушителей правил дорожного движения. Конкурс размещён на сайте госзакупок.

В техзадании указано, что информация о нарушениях должна передаваться не менее чем с 58 стационарных и не менее чем 67 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В условиях конкурса чётко прописано, какими должны быть камеры, а также качество снимков, которые получают при их помощи. Всего должно быть сделано не менее 500 тысяч фото— и видеоматериалов. В итоге за работу подрядчик получит 130 миллионов рублей.

В документации указан список рекомендуемых мест для размещения стационарных камер. 28 видеокамер будут фиксировать нарушителей в Екатеринбурге . Две камеры будут фотографировать проезд на красный, выезд на встречку и выезд за стоп-линию на одном из перекрёстков города. 6 камер будут фиксировать тех, кто ездит по выделенным полосам для общественного транспорта. Гонщиков будут выявлять на участке улицы Московской от Пальмиро Тольятти до Хасановской. Ещё шесть камер будут следить за скоростным режимом на ЕКАД с 72-го по 76-й км и с 19-го по 23-й км, на Кольцовском тракте с 0-го по 11-й км установят 12 камер.

Камеры также будут установлены еще в четырех городах области: четыре — в Краснотурьинске , шесть — в Первоуральске , пять — в Каменске-Уральском , четыре — в Березовском.

Фотографировать нарушителей будут на Серовском тракте с 300-го по 330-й км (1 шт.) и с 164-го по 169-й км (2 шт.), Пермском тракте с 289-го по 291-й км (2 шт.), Тюменском тракте с 204-го по 206-й км (2 шт.), Челябинском тракте с 169-го по 171-й км (2 шт.), автодороге Екатеринбург — Невьянск с 12-го по 13-й км (1 шт.), южном подъезде к Нижнему Тагилу с 10-го по 15-й км (4 шт.), автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда с 32-го по 34-й км (2 шт.).

Подрядчика выберут 16 апреля. Контракт с ним заключат на срок до 15 сентября. В прошлом году конкурс выиграла компания «УГМК-Телеком».