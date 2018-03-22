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Заявления о внесении в реестр обманутых дольщиков в Московской области теперь принимаются только в электронном виде
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Заявления о внесении в реестр обманутых дольщиков в Московской области теперь принимаются только в электронном виде 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Вчера портал ЕРЗ сообщил, что с 20 марта на портале госуслуг Московской области заработал сервис для удаленной подачи заявления о включении в реестр обманутых дольщиков. Сегодня надзорное строительное ведомство сделало важное заявление на этот счет. Фото: www.angi.ru «С 22 марта 2018 года прием заявлений на бумажном носителе о включении в реестр пострадавших граждан в Главном управлении прекращен», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев (на фото). Фото: www.kolomna-region.ru По его словам при условии отсутствия у заявителя технической возможности подать заявление в электронном виде через РПГУ необходимо обратиться через сеть многофункциональных центров Московской области (МФЦ), где заявителю или его представителю заявителя будет обеспечен бесплатный доступ к порталу для получения государственной услуги в электронной форме. Напомним, что отслеживать статус заявлений пользователи могут в «личном кабинете» на портале. По итогам принятия решения заявителю будет предоставляться результат в форме электронного документа. Фото: www.2graph.ru
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