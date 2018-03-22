Собрание народных представителей Мьянмы изберет нового спикера

Янгон, 22 марта / Синьхуа / — Собрание народных представителей /нижняя палата парламента/ Мьянмы изберет нового спикера в четверг. Эта должность стала вакантной после того, как У Вин Мьин объявил об уходе в отставку. Об этом сообщил источник в законодательном органе.

По его словам, в случае необходимости будет также избран вице-спикер.

После спикера парламент должен будет выбрать нового президента Мьянмы. Нынешний лидер страны У Тхин Чжо в среду ушел в отставку по состоянию здоровья.

Как сообщил директор канцелярии президента, обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент Мьин Све. —0—