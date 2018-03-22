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Собрание народных представителей Мьянмы изберет нового спикера
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Собрание народных представителей Мьянмы изберет нового спикера 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Янгон, 22 марта /Синьхуа/ — Собрание народных представителей /нижняя палата парламента/ Мьянмы изберет нового спикера в четверг. Эта должность стала вакантной после того, как У Вин Мьин объявил об уходе в отставку. Об этом сообщил источник в законодательном органе.
По его словам, в случае необходимости будет также избран вице-спикер.
После спикера парламент должен будет выбрать нового президента Мьянмы. Нынешний лидер страны У Тхин Чжо в среду ушел в отставку по состоянию здоровья.
Как сообщил директор канцелярии президента, обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент Мьин Све. —0—
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