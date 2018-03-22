Ещё
Опровержение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опровержение 

Дни.ру 2 часа назад
02.06.2017 на нашем сайте была опубликована редакционная статья "Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа", написанная под псевдонимом Василиса Моргунова. В указанной статье содержалась недостоверная информация о том, что Александр Шульгин был продюсером певицы Юлии Михальчик, что Александр Шульгин и Юлия Михальчик жил вместе, а так же что Александр Шульгин занимался в отношении Юлии Михальчик рукоприкладством. На основании утвержденного судом мирового соглашения указанная статья удалена с нашего сайта. Редакция издания приносит Александру Шульгину и Юлии Михальчик свои извинения за использование в опубликованной статье недостоверной и порочащей честь и достоинство Александра Шульгина информацию.
Дни.ру: последние новости
Красноярский маньяк убил возлюбленную и съел ее сердце Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко "Аллочка зря очки сняла": Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1281
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность239
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом65
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение