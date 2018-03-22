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Православный Алапаевск ждет визита супруги высокопоставленного чиновника
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Православный Алапаевск ждет визита супруги высокопоставленного чиновника 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Алапаевске ожидается приезд председателя Елисаветинско-Сергивского просветительского общества Анны Громовой, которая намерена посетить в уральском городе сразу несколько исторических мест, сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал».
По данным издания, приезд супруги заместителя руководителя администрации президента РФ и председателя Елисаветинско-Сергиевского просветительского сообщества будет имеет православную тематику и связан с членами императорской семьи, которые были казнены в уральском городе. В рамках визита Анна Громова посетит реставрируемые исторические объекты (в их числе Напольная школа), а также объекты, на которых сейчас ведется строительство, например, возводимый храм Святой Елисаветы. Сопровождать гостью будет кто-то из руководителей областного правительства.
Стоит отметить, что в этом году Алапаевск станет точкой посещения для многих именитых гостей. Так, в рамках проведения Царских дней в июле этого года ожидается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а осенью, по некоторым данным, в уральском городе возможен визит руководителя Китайской народной республики Си Цзиньпиня, который проедет по местам славы китайских красногвардейцев, принимавших участие в Гражданской войне на Среднем Урале.
Анна Громова является супругой первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова и возглавляет Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество.
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