Пользователи сети нашли красоту в алкоголизме Киану Ривза

В Twitter набирает популярность аккаунт keanu doing things ( Киану делает всякое), публикующий фото актера Киану Ривза, на которых он занимается повседневными непримечательными делами.

На большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными. Одним из самых популярных оказался твит под названием «Киану Ривз пьет „Корону“ и ощущает экзистенциальный кризис». Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.

Пользователям также приглянулся пост, посвященный распитию Ривзом вина и последующего недолгого сна под столом.

Администраторы аккаунта относятся к нему с юмором: так, в день, когда количество подписчиков достигло отметки в 50 тысяч, они опубликовали подборку распития Ривзом бутылки шампанского.

Аккаунт существует менее трех недель и насчитывает почти 74 тысяч подписчиков. Юзеры нечасто комментируют посты, ограничиваясь в основном комплиментами в адрес Ривза или шутками-мемами.