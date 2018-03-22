Ещё
В Волгограде потратят 25 млн на форму с видеорегистраторами для медиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде потратят 25 млн на форму с видеорегистраторами для медиков 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Бригады «скорой помощи» получат экипировку с видеорегистраторами за 25 миллионов рублей в 2018 году в Волгограде, средства будут выделены из областного бюджета.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе региональной администрации, в общей сложности планируется приобрести 3 500 комплектов, которые будут включать в себя летнюю и зимнюю форму, выполненную в едином стиле. Добавим, что камеры появятся у медиков не только на одежде, но и на автомобилях. Видеорегистраторы появятся в 231 карете «скорой помощи».
Отметим, что с помощью камер власти хотят сделать работу медиков безопаснее, ведь на тех нередко нападают нетрезвые пациенты и хулиганы на улице.
Напомним, что в среднем каждый день на территории города дежурит 74 бригады «скорой» и совершают 2 500 выездов к пациентам.
АиФ Волгоград: последние новости
Трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский» снова открыли для транспорта В Волгограде «Зельгрос» ущемлял права покупателей С 1 мая волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1281
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность239
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом65
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение