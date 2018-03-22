В Волгограде потратят 25 млн на форму с видеорегистраторами для медиков

Бригады «скорой помощи» получат экипировку с видеорегистраторами за 25 миллионов рублей в 2018 году в Волгограде , средства будут выделены из областного бюджета.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе региональной администрации, в общей сложности планируется приобрести 3 500 комплектов, которые будут включать в себя летнюю и зимнюю форму, выполненную в едином стиле. Добавим, что камеры появятся у медиков не только на одежде, но и на автомобилях. Видеорегистраторы появятся в 231 карете «скорой помощи».

Отметим, что с помощью камер власти хотят сделать работу медиков безопаснее, ведь на тех нередко нападают нетрезвые пациенты и хулиганы на улице.

Напомним, что в среднем каждый день на территории города дежурит 74 бригады «скорой» и совершают 2 500 выездов к пациентам.