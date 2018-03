Найдите 10 отличий: звездные дочки, которые очень похожи на своих мам 

Фото: www.epa.eu Когда видишь этих прекрасных девушек, взгляд невольно замирает на секунду, чтобы разобраться, где мама, а где дочка. Светлые волосы, голубые глаза, подтянутая фигура и огромный творческий потенциал — все это унаследовала дочка от своей мамы (напомним, Ава учится в престижной художественной школе и поражает преподавателей своим художественным талантом). What better way to celebrate @DraperJames new #Spring arrivals than with my one and only, @AvaPhillippe! 💕 She is cutting her own creative path in the world and I could not be prouder of her. Check out @DraperJames’ new arrivals and our mother/daughter interview on the Love, Reese blog (link in bio) 💙 Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 1 Фев 2018 в 12:31 PST Поклонники в «Твиттере» Риз не перестают удивляться их сходству: «Близняшки, „Маленькая Риз“, „Она копия мамы“. А папарацци не раз попадали впросак, путая 42-летнюю Риз и 18-летнюю Аву. Напомним, Ава Элизабет Филипп родилась в семье актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа в 1999 году. У девушки есть братья — 14-летний Дикон (родился в браке с Райаном Филиппом) и 5-летний Теннеси (родился в браке с Джимом Тотом). К слову, мальчишки тоже похожи на свою знаменитую маму. Надеемся, что не только внешне. Анжелика Варум (48 лет) и Елизавета (19 лет)