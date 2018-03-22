Найдите 10 отличий: звездные дочки, которые очень похожи на своих мам

Не так давно «Летидор» знакомил вас со звездными детьми, которые безумно похожи на своих известных пап. Сегодня, в день рождения Риз Уизерспун (22 марта оскароносной актрисе исполняется 42 года), на примере знаменитых мам и их уже не менее знаменитых дочерей мы хотим предложить вам сыграть в игру «Найдите 10 отличий». Риз Уизерспун (42 года) и Ава (18 лет)

Фото: www.epa.eu Когда видишь этих прекрасных девушек, взгляд невольно замирает на секунду, чтобы разобраться, где мама, а где дочка. Светлые волосы, голубые глаза, подтянутая фигура и огромный творческий потенциал — все это унаследовала дочка от своей мамы (напомним, Ава учится в престижной художественной школе и поражает преподавателей своим художественным талантом). What better way to celebrate @DraperJames new #Spring arrivals than with my one and only, @AvaPhillippe! 💕 She is cutting her own creative path in the world and I could not be prouder of her. Check out @DraperJames’ new arrivals and our mother/daughter interview on the Love, Reese blog (link in bio) 💙 Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 1 Фев 2018 в 12:31 PST Поклонники в «Твиттере» Риз не перестают удивляться их сходству: «Близняшки, „Маленькая Риз“, „Она копия мамы“. А папарацци не раз попадали впросак, путая 42-летнюю Риз и 18-летнюю Аву. Напомним, Ава Элизабет Филипп родилась в семье актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа в 1999 году. У девушки есть братья — 14-летний Дикон (родился в браке с Райаном Филиппом) и 5-летний Теннеси (родился в браке с Джимом Тотом). К слову, мальчишки тоже похожи на свою знаменитую маму. Надеемся, что не только внешне. Анжелика Варум (48 лет) и Елизавета (19 лет)

Фото: Instagram@avarum

Посмотрев на фото народной артистки Анжелики Варум и ее дочери Елизаветы, можно подумать, что они сестры. Вот уж действительно красота от мамы: стройная фигура и мягкие черты лица. Елизавета взяла немало и от отца, например целеустремленный характер, невероятное чувство ритма. Сегодня тебе исполняется восемнадцать. Ты наше с папой самое лучшее, самое яркое и самое восхитительное дуэтное произведение! Твоя музыка и твоя улыбка согревают наши сердца. Будь здорова, благополучна и любима! Всегда! С Днём рождения, моя девочка. Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 8 Фев 2017 в 11:38 PST Но Анжелика признается в интервью журналу „ОК!“ , что все же характер у дочки мамин:

Мы очень хорошо друг друга чувствуем. Мы с ней как близнецы. И неважно, какое между нами расстояние. По характеру она моя, я ее без слов понимаю. И у меня никогда не было ни чувства вины, ни чувства, что я ей чего-то недодала.

Напомним, Елизавета уже давно живет в США , где создала свою рок-группу Without Gravity. Кстати, родители Лизы частенько выкладывают в своих соцсетях выступления дочери. Однозначно, в данном случае версию, что талант передается через поколение, можно отмести. Ольга Шелест (41 год) и Муза (4 года)

Фото: Instagram@olgashelest

Муза — так мелодично зовут старшую дочь Ольги Шелест и Алексея Тишкина . Девочка родилась у телеведущей и клипмейкера в 2013 году. А после того как звездная мама стала выкладывать фото с малышкой в соцсетях, поклонникам стало понятно, что Ольга и Муза невероятно друг на друга похожи! Собираю лайки❤️ #IrisMuse Публикация от Shelest Olga (@olgashelest) 7 Окт 2017 в 7:20 PDT Кстати, женские гены продемонстрировали свою силу и в случае с младшей дочерью звезды Айрис. Буквально с каждым месяцем девочка все больше напоминает свою маму — и визуально, и мимикой, и жестами. Как отмечала звездная мама в интервью „Телепрограмме“, это сходство заканчивается внешностью:

Дочки похожи на нас с мужем только внешне. Остальное — это их личное. Муза следует имени — она очень творческая. Любит рисовать, танцевать, перевоплощаться. Айрис совсем малышка, год и семь месяцев, но характер стальной. При этом она тоже соответствует имени, внешне — цветочек. Но всегда знает, чего хочет. Навязать ей что-то невозможно.

Когда в 2013 году у Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились Елизавета и Гарри, их тут же окрестили „королевской двойней“. Неизвестно, почему пара именно так назвала двойняшек, но поклонники сразу же стали проводить параллели с британской королевской семьей. ❤️ Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Дек 2017 в 10:22 PST Но, как бы то ни было, это сходство только в имени, ведь внешность Гарри досталась от папы, а Елизавете — от мамы. В своем интервью » Комсомольской правде » крестная мама Гарри дизайнер Мила Ставицкая сказала:

Мальчик очень похож на Максима, а Лиза — копия Аллочки. Она когда родилась, я сразу сказала: «Алла Борисовна, это же вы!» Эти волосы кучерявые, брови рыжеватые, глазки лучистые — копия Пугачевой. Девочка очень красивая.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева официально в браке с 2011 года. Двойняшек им помогла выносить суррогатная мать. Ксения Бородина (35 лет) и Маруся (8 лет)

Фото: Instagram@borodylia

Вот уж у кого нет споров по поводу того, кто на кого похож в семье, — так это у Ксении Бородиной. Ее старшая дочь Маруся (девочка родилась в 2009 году в браке с Юрием Будаговым) — вылитая телеведущая, а младшая Теона (появилась на свет в 2015 году) — копия нынешнего мужа Бородиной Курбана Омарова . Доброе утро ♥️♥️♥️ Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 28 Фев 2018 в 11:50 PST Конечно же, как любой маме, мне хочется считать, что Теечка — моя копия, но, глядя на нее, я понимаю, что дело обстоит иначе. Нельзя отрицать очевидное — дочка очень похожа на папу. И это здорово, потому что Маруся — мое отражение, а Тея — Курбана. Я рада, что у меня две абсолютно разные, но такие замечательные дочурки,

Фото: Instagram@sashazhulina

Саша Жулина — дочь известной фигуристки Татьяны Навки и ее первого супруга, фигуриста, тренера Александра Жулина . В интервью «СтарХиту» Татьяна сказала, что Саша похожа на нее характером. Но стоит звездной маме выложить фото со старшей дочерью в «Инстаграм», как подписчики разделяются на два лагеря: одни уверяют, что девочка — копия мамы, а другие полагают, что Саша — папина дочка. 🎆 70e Festival de Cannes. Anniversary dinner. With @sashazhulina @chopard @mercury_russia @eliesaabworld Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 24 Май 2017 в 9:47 PDT Как бы то ни было, Саша, несомненно, взяла от родителей лучшие черты — девушка занимается вокалом, пишет тексты к своим композициям и уже даже выпустила несколько клипов! У Татьяны подрастает вторая дочь Надежда Пескова (девочка родилась в 2014 году в браке Навки с пресс-секретарем президента РФ). Возможно, младшая дочь пойдет по стопам мамы, так как малышка уже делает успехи в фигурном катании. Слава (37 лет) и Александра (19 лет)

Фото: Instagram@alexandrawinter

Темные глаза, брови, потрясающая улыбка, стиль одежды — поклонники неустанно отмечают в «Инстаграме» певицы, что Слава и ее старшая дочь Саша феноменально похожи! Наконец-то удалось хоть немного времени провести со своей любимой мамулечкой! Я очень соскучилась ❤️😣 Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter) 6 Ноя 2017 в 5:18 PST Как показала жизнь, визуальное сходство не единственное, что роднит маму и дочку. После окончания школы Саша решила связать свою жизнь с творчеством — девушка поступила на актерский факультет в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Мадонна (59 лет) и Лурдес (21 год)

Фото: Instagram@lociccone

Перед вами дочь популярной певицы Мадонны и кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Но, в принципе, не нужно быть знатоком биографии артистки или ее фанатом, чтобы сделать однозначный вывод: Лурдес — двойник своей мамы. Притом это касается не только внешности (все-таки поклонники склоняются к тому, что Лурдес перещеголяла Мадонну по части красоты), но и железного характера. We are Ready For You 2018! ♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿 #llove ♥️ Публикация от Madonna (@madonna) 31 Дек 2017 в 7:15 PST По всей видимости, Лурдес считает «бунтарские» периоды творчества своей мамы (чего только стоит клип Girl Gone Wild) самыми интересными и удачными. Мадонна долго боролась, чтобы приобщить девушку к ЗОЖ и положить конец любви Лурдес к табаку. Послушала ли красавица свою маму, так до конца и непонятно: периодически папарацци подлавливают Лурдес с сигаретой в руках. Но мы-то знаем, что к здоровому образу жизни приходят не сразу. Мадонна — яркий тому пример. Светлана Лобода (35 лет) и Евангелина (6 лет)

Фото: Instagram@lobodaofficial

Поклонники певицы не раз отмечали, что 6-летняя Евангелина — копия мамы, а когда звезда выложила свои детские фото в «Инстаграме», стало понятно, насколько это сходство очевидно.

«У вас невероятное сходство с Евангелиной на этом фото», «Точно Ева мамина копия», «У Евы глазенки мамины-то», «Евочка — ваша копия»

— не уставали комментировать фанаты. ❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 4 Янв 2018 в 6:35 PST К слову, материнские гены проявились не только во внешнем сходстве. Так, например, Ева хорошо поет и танцует. Кроме того, девочка учится играть на гитаре. Ох, чувствуем, через лет –дцать кто-то будет собирать свою дочурку на «Евровидение»! Фото: Starface.ru