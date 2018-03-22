Названы самые интересные события в Нижегородской области за 21 марта 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 21 марта, в среду.
1. В Нижнем Новгороде определены территории для благоустройства в 2018 году
Они стали лидерами рейтингового голосования.
2. Гололед обещают в Нижегородской области 22 и 23 марта
МЧС выпустил рекомендации населению в связи с изменением погодных условий.
3. Аукционы на ремонт дорог проверит администрация Нижнего Новгорода
Такое поручение дал глава города Владимир Панов.
4. Возглавить департамент развития туризма и НХП Глеб Никитин предложил Алексею Алехину
Алехин является финалистом конкурса «Лидеры России».
5. Депутатских полномочий требуют досрочно лишить Олега Сорокина
Соответствующее представление внесено 21 марта в городскую Думу.
6. Итоги голосования на участке в Канавинском районе признаны недействительными
Решение принято ТИК Канавинского района после вмешательства облизбиркома.