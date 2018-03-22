Названы самые интересные события в Нижегородской области за 21 марта

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 21 марта, в среду.

1. В Нижнем Новгороде определены территории для благоустройства в 2018 году

Они стали лидерами рейтингового голосования.

2. Гололед обещают в Нижегородской области 22 и 23 марта

МЧС выпустил рекомендации населению в связи с изменением погодных условий.

3. Аукционы на ремонт дорог проверит администрация Нижнего Новгорода

Алехин является финалистом конкурса «Лидеры России».

5. Депутатских полномочий требуют досрочно лишить Олега Сорокина

Соответствующее представление внесено 21 марта в городскую Думу

6. Итоги голосования на участке в Канавинском районе признаны недействительными

Решение принято ТИК Канавинского района после вмешательства облизбиркома.