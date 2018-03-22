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Челябинские субботники стартуют в апреле
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Челябинские субботники стартуют в апреле 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Субботники в Челябинске стартуют с 1 апреля и продлятся до июня, соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.
Согласно документу, главам районов поручено оказать содействие горожанам, готовым выйти на весеннюю уборку улиц. Чиновникам рекомендовали помочь участникам субботников с инвентарём и техникой для вывоза мусора. К наведению порядка на прилегающих территориях призывают и руководителей городских предприятий.
В администрации отмечают, что среди участников субботников, как и в предыдущие годы, пройдут конкурсы — «Чистый город-2018» и «Самый активный отряд по уборке городской территории».
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