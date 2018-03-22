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Фадеев выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в курганской школе
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Фадеев выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в курганской школе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев выразил соболезнования всем, кто пострадал при перестрелке в школе Шадринска, обращение появилось на официальной странице музыканта в соцсети.
«Слов у меня нет. Совсем недавно публиковал пост о том, как дети в школах, будто зараженные одной идеей, творят немыслимые вещи. Когда это не касается нас, то звучит как абсурд. Никто не понимает мотивов 13-летней девочки, которая открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе, но я утверждаю, что это культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов, полностью разрушает и без того неокрепшие умы. Мой родной город никогда не был спокойным, «причесанным», в моей молодости эти инциденты со стрельбой и драками насмерть даже не считались противоестественными, но чтобы дойти до такого. Да никогда», — комментирует Фадеев.
Напомним, инцидент произошел 21 марта в шадринской школе №15. 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам из пистолета, который ей подарил отец. Пострадали семь человек.
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