Фадеев выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в курганской школе

Уроженец Кургана , продюсер Максим Фадеев выразил соболезнования всем, кто пострадал при перестрелке в школе Шадринска , обращение появилось на официальной странице музыканта в соцсети.

«Слов у меня нет. Совсем недавно публиковал пост о том, как дети в школах, будто зараженные одной идеей, творят немыслимые вещи. Когда это не касается нас, то звучит как абсурд. Никто не понимает мотивов 13-летней девочки, которая открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе, но я утверждаю, что это культ вседозволенности и навязывания тупых киношных стереотипов, полностью разрушает и без того неокрепшие умы. Мой родной город никогда не был спокойным, «причесанным», в моей молодости эти инциденты со стрельбой и драками насмерть даже не считались противоестественными, но чтобы дойти до такого. Да никогда», — комментирует Фадеев.

Напомним, инцидент произошел 21 марта в шадринской школе №15. 13-летняя девочка открыла стрельбу по одноклассникам из пистолета, который ей подарил отец. Пострадали семь человек.