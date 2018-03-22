Эксклюзив: Президентские выборы России дают дополнительную стабильность российско— китайским отношениям — руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги А.

"Я думаю, что когда два лидера — и Си Цзиньпин , и Путин — говорят, что российско-китайские отношения сейчас находятся на лучшем уровне в истории, — это действительно так, это не риторическая фигура. Сейчас у российско-китайских отношений очень стабильная база. Это не значит, что им некуда улучшаться, но пока что они очень стабильные. И дальше на это настраивается политическое и экономическое взаимодействие", — отметил он.

По мнению А. Габуева, президентские выборы России дают дополнительную стабильность, потому что для В. Путина эти отношения очень важны. «Очевидно, что Путин будет у власти еще шесть лет, и даже если он уйдет с президентской позиции, скорее всего, он будет сохранять большое влияние на политическую жизнь в России. И это задает некий курс на сближение с Китаем , потому что китайскому руководству понятно, кто такой Путин, как он относится к Китаю. Скорее всего, отношения России с США не улучшатся, и это будет давать дополнительный импульс развивать отношения с Китаем», — указал он.

Когда речь зашла об особенностях и перспективах дальнейшего развития российско-китайского сотрудничества, А. Габуев отметил, что это очень большая сфера. Во-первых, это экономика, двусторонняя торговля и инвестиции. Сейчас две страны вышли на тот уровень, когда товарооборот растет, и, если ничего не случится с ценами на сырье, он продолжит расти. России и Китаю придется проделать кропотливую и сложную работу по упрощению взаимного доступа на рынки друг друга и снятию нетарифных барьеров. И как некая долгосрочная цель на 10-15 лет — это движение к зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом /ЕАЭС/ и Китаем. Кроме того, необходимо информировать бизнес-сообщества друг друга об условиях ведения бизнеса, юридической базе и т. д.

Во-вторых, это дискуссии по безопасности и, прежде всего, по ситуации на Корейском полуострове. «Мы видим, что будет, скорее всего, саммит северокорейского и южнокорейского лидеров. Возможно, в мае будет саммит Трампа с северокорейским лидером. Это хорошее развитие, но исход этих переговоров совершенно не предрешен. Думаю, что Россия и Китая мудро поступят, если не будут пытаться как-то вмешиваться и попытаются помочь», — сказал он.

В-третьих, это глобальный контроль над Интернетом, технологиями, искусственным интеллектом и т. д. «У Китая здесь лидерские позиции в плане разработок, у России тоже есть что-то, хоть, может быть, и не в таком количестве. В любом случае, эта сфера глобального регулирования пока только возникает, державы только учатся между собой разговаривать. Конечно, России и Китаю было бы полезно начать этот разговор уже сейчас», — подчеркнул эксперт.

А. Габуев напомнил, что идет процесс сопряжения китайской инициативы «Пояс и путь» и ЕАЭС. «У нас, скорее всего, будет подписано в этом году соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Китаем. Это пока не зона свободной торговли, и нам еще долго в эту сторону идти, предстоят сложные и долгие переговоры. Но какое-то устранение торговых барьеров — это все шаги в правильном направлении, и они будут развиваться. Кроме того, мы видим конкретные инвестиционные проекты, большее количество поездов с товарами, которые идут из западного Китая в Европу через территорию ЕАЭС, большее количество китайских инвестиций в Россию, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Это тоже форма сопряжения, оно развивается успешно», — заявил он.

Что касается сотрудничества между Россией и Китаем в рамках ШОС , А. Габуев сообщил, что основная форма взаимодействия — это учения «Мирная миссия» под эгидой ШОС и обсуждение вопросов безопасности, особенно в Центральной Азии и Афганистане