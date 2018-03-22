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Депутаты назвали отзыв журналистов из Думы «оптимизацией расходов СМИ»
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Депутаты назвали отзыв журналистов из Думы «оптимизацией расходов СМИ» 

BFM.RU 41 минуту назад
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал отзыв журналистов холдинга РБК и телекомпании «Дождь» из Госдумы.
«Что касается решения по отзыву журналистов… В том числе не надо забывать, что это может быть связано и с внутриредакционными причинами, такими как экономия и оптимизация штата, чтобы получить определенную экономическую выгоду. Здесь не надо воспринимать все буквально», — сказал Нилов ТАСС.
В среду стало известно, что РБК и телекомпания «Дождь» отзывают своих журналистов, освещающих работу Госдумы, в знак несогласия с решением комиссии по этике. Комиссия не нашла нарушений в деле депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки ряда СМИ обвинили в домогательствах.
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