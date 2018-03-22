В Уфе ограничили движение грузовиков

Со следующего вторника, 27 марта, и по 25 апреля на территории Уфы вводится временное ограничение движения большегрузов.

— Такое решение принято, чтобы защитить дороги от повреждений в период весенней распутицы и касается тех машин, которые занимаются перевозкой тяжеловесных грузов. Можно будет получить разрешение на проезд, но только при получении специального разрешения после возмещения причиненного автодорогам вреда и оплаты госпошлины, — пояснили в городской администрации.

Ознакомиться с данным документом можно на сайте горсовета в разделе «Решения совета».

По вопросам получения разрешения необходимо следует обращаться в управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по адресу: бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.