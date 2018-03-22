Прокуратура Красноярска закрыла сайты, торгующие дипломами и медсправками

Красноярске регулярно блокируются доступы к сайтам, торгующим дипломами, медицинскими справками и т.д. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры

Так, в феврале этого года суд удовлетворит требование прокуратуры о закрытии доступа к сайту, на котором торговали липовыми больничными. Медсправки выдавались без фактического прохождения медосмотра. Дипломы и аттестаты, а также другие официальные документы, также выдавались без реального прохождения обучения. Кроме того, удовлетворено заявление прокурора о признании незаконной информации о реализации приборов учета электрической энергии с использованием пультов дистанционного управления, позволяющих временно останавливать или искажать работу счетчиков без прекращения снабжения абонента.

Краевая прокуратура регулярно проводит мониторинг сайтов в сети Интернет. За продажу поддельных документов виновным грозит реальное лишение свободы.