Киоски старого формата в Ярославле уберут ко Дню города

Об этом рассказал заместитель мэра Алексей Торопов на заседании комиссии муниципалитета по экономике в среду, 21 марта. 325 НТО в городе реализовали утвержденное оформление в серых тонах. В завршающей стадии находятся еще 188 киосков. Предприниматели устранять замечания до конца марта.

Власти уже демонтировали 30 павильонов, которые не соответствовали единой концепции. 105 киосков все еще не соответствуют новым стандартам. «Мы даем 30 дней на добровольный демонтаж, если не делают — убираем принудительно», — отметил Торопов.

В мэрии установили новый последний срок — конец мая. Ко дню города все старые киоски должны быть либо заменены, либо демонтированы.